Среда, 3 Мая 2017 года
19:11:17 МСК

Курган Бессмертия в Брянске защитят антивандальной краской

Общество

Ранее на одном из главных памятников города появились рисунки котиков и надписи

Курган Бессмертия в Брянске
Олег Р. Вязьмитин
Курган Бессмертия в Брянске

Брянск, 3 мая 2017, 18:14 — REGNUM  Вандалам будет сложнее изуродовать памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны Курган Бессмертия в Брянске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Брянского горсовета, на памятник будет нанесена антивандальная краска.

Сейчас Курган Бессмертия благоустраивают в преддверии Дня Победы. В частности, пилон обработали хлоркой и антисептиком. К 9 мая будет закончен первый слой белой фактуры.

«После праздников будет положен супербелый слой с силиконовыми присадками. На уровне досягаемости человеческого роста звезда будет покрыта антивандальной краской», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, чиновники предлагают подсветить пятиконечную звезду памятника неоновой подсветкой. Если этот проект удастся реализовать, звезда будет заметна во всех районах города.

Также планируется заменить плитку на верхней площадке Кургана, построить ливневый отвод и установить ограждение. На это уже выделены деньги из областного бюджета.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2017 года на Кургане Бессмертия появились надписи и рисунки.

«Монумент, который венчает 18-метровый бетонный пилон в виде пятиконечной звезды, изрисован, и залитая на него краска стекла на смотровую площадку. Надписи краснеют и чернеют на гранях звезды… А Вы говорите, память и патриотизм», — сообщали местные жители, обнаружившие следы вандалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Перед Днем Победы в Брянске изуродовали Курган Бессмертия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
Главное сегодня
NB!
03.05.17
«РФ неизбежно оставит транзит газа через Украину с пуском Nord Stream-2»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.05.17
Минобороны Украины признало, что миномет «Молот» убивает бойцов ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Совфеду советуют признать борьбу с «тунеядцами» и готовиться к протестам
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве
КиевУкраина «Бессмертный полк» Политика
NB!
03.05.17
«Путин мог бы пройти во второй тур выборов президента Литвы»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
03.05.17
Без пенсий: Совфед бьет по безработным мимо нелегальных самозанятых
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Чем люди виноваты? — в ГД против запрета безработным на выезд за границу
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
ещё главное