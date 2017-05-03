Курган Бессмертия в Брянске защитят антивандальной краской

Брянск, , 18:14 — REGNUM Вандалам будет сложнее изуродовать памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны Курган Бессмертия в Брянске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Брянского горсовета, на памятник будет нанесена антивандальная краска.

Сейчас Курган Бессмертия благоустраивают в преддверии Дня Победы. В частности, пилон обработали хлоркой и антисептиком. К 9 мая будет закончен первый слой белой фактуры.

«После праздников будет положен супербелый слой с силиконовыми присадками. На уровне досягаемости человеческого роста звезда будет покрыта антивандальной краской», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, чиновники предлагают подсветить пятиконечную звезду памятника неоновой подсветкой. Если этот проект удастся реализовать, звезда будет заметна во всех районах города.

Также планируется заменить плитку на верхней площадке Кургана, построить ливневый отвод и установить ограждение. На это уже выделены деньги из областного бюджета.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2017 года на Кургане Бессмертия появились надписи и рисунки.

«Монумент, который венчает 18-метровый бетонный пилон в виде пятиконечной звезды, изрисован, и залитая на него краска стекла на смотровую площадку. Надписи краснеют и чернеют на гранях звезды… А Вы говорите, память и патриотизм», — сообщали местные жители, обнаружившие следы вандалов.

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