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Суд вынес приговор фигурантам дела о крушении буровой платформы «Кольская»

Общество

Подсудимые признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта

Нефтяная буровая платформа «Кольская»
Иллюстрация: Amngr.ru
Нефтяная буровая платформа «Кольская»

Мурманск, 3 мая 2017, 18:13 — REGNUM  Суд в Мурманске признал виновными фигурантов дела о крушении буровой платформы «Кольская» в декабре 2011 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 3 мая дочь погибшего начальника Службы эксплуатации флота и безопасности мореплавания Михаила Терсина — Наталья Дмитриева.

«Приговором суда обвиняемым назначено по 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать должности, связанные с морским и водным транспортом, — пояснила Дмитриева. — Поразило, что за два дня зачитывания окончательного решения суда на заседании не было ни единого потерпевшего: ни родственников погибших, ни выживших членов экипажа СПБУ «Кольская» и их родных, ни сослуживцев-работников АМНГР — никого».

Напомним, потерпевшие в деле о крушении буровой неоднократно заявляли о различных фальсификациях в ходе расследования. По мнению родственников погибших и пропавших без вести, «количество вранья в уголовном деле превысило все лимиты». В январе прошлого года было заведено уголовное дело факту фальсификации доказательств.

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Как сообщало ИА REGNUM, буровая платформа «Кольская» затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Трагедия унесла жизни нескольких десятков человек — из 67 находившихся на борту людей удалось спасти только 14 человек.

В апреле 2017 года в Первомайском суде Мурманска с последним словом выступил подозреваемый в крушении СПБУ «Кольская», руководитель АМНГР (ОАО «Арктикморнефтегазразведка» — компания-судовладелец СПБУ «Кольская») — бывший временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора Борис Лихван. Он попросил суд и потерпевших обратить внимание на явную фальсификацию материалов уголовного дела, а также обвинительного заключения, вынесенного Дальневосточным следственным управлением на транспорте.

Кроме Лихвана, перед мурманским судом предстал ещё один руководитель АМНГР — исполняющий обязанности главного инженера Леонид Бордзиловский, который также заявил о своей невиновности.

Решением суда подсудимые признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Крушение буровой платформы «Кольская»
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