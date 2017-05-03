Среда, 3 Мая 2017 года
19:10:25 МСК

В Мурманской области продолжается падение рождаемости

Общество

С начала года в регионе появилось на свет на 10% младенцев меньше, чем в 2016 году

Френсис Дей. Мать и ребёнок
Френсис Дей. Мать и ребёнок

Мурманск, 3 мая 2017, 18:01 — REGNUM  В Мурманской области продолжается снижение рождаемости. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в информации об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-март и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года, обнародованной региональным министерством экономического развития.

«Снижение рождаемости в том числе обусловлено сокращением численности женщин репродуктивного возраста (18−39 лет), в 2016 году к уровню 2015 года — на 3%, или 3,7 тыс. человек, особенно женщин в возрасте 20−29 лет — на 6% при общем снижении численности населения региона на 0,6%, — сказано в документе. — По предварительным данным Мурманскстата за истекший период в Мурманской области родилось 1 236 детей, что на 10% меньше, чем в 2016 году — 1 371 человек».

В то же время, по данным мурманского минэкономразвития, в регионе сохраняется тенденция снижения смертности населения.

«По предварительным данным число умерших сократилось на 4,7%, — отмечается в информации министерства. — Среди основных классов причин смерти рост смертности отмечен от некоторых инфекционных и паразитарных болезней. Смертность от болезней органов дыхания снизилась на 24%, злокачественных новообразований — на 11%, болезней системы кровообращения — на 6% и болезней органов пищеварения — на 5%».

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, численность постоянного населения Мурманской области на 1 февраля 2017 года составила 757,4 тысяч человек и уменьшилась с начала года на 0,2 тысячи человек.

Добавим, по прогнозам региональных властей, принципиальных изменений в демографической ситуации в Мурманской области в ближайшие годы ждать не приходится — из региона люди продолжат уезжать.

Читайте ранее в этом сюжете: В ближайшие несколько лет из Мурманской области продолжат уезжать люди

Читайте развитие сюжета: В Мурманской области впервые зафиксирован миграционный прирост населения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
Главное сегодня
NB!
03.05.17
«РФ неизбежно оставит транзит газа через Украину с пуском Nord Stream-2»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.05.17
Минобороны Украины признало, что миномет «Молот» убивает бойцов ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Совфеду советуют признать борьбу с «тунеядцами» и готовиться к протестам
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве
КиевУкраина «Бессмертный полк» Политика
NB!
03.05.17
«Путин мог бы пройти во второй тур выборов президента Литвы»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
03.05.17
Без пенсий: Совфед бьет по безработным мимо нелегальных самозанятых
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Чем люди виноваты? — в ГД против запрета безработным на выезд за границу
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
ещё главное