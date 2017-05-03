В Мурманской области продолжается падение рождаемости

Мурманск, , 18:01 — REGNUM В Мурманской области продолжается снижение рождаемости. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в информации об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-март и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года, обнародованной региональным министерством экономического развития.

«Снижение рождаемости в том числе обусловлено сокращением численности женщин репродуктивного возраста (18−39 лет), в 2016 году к уровню 2015 года — на 3%, или 3,7 тыс. человек, особенно женщин в возрасте 20−29 лет — на 6% при общем снижении численности населения региона на 0,6%, — сказано в документе. — По предварительным данным Мурманскстата за истекший период в Мурманской области родилось 1 236 детей, что на 10% меньше, чем в 2016 году — 1 371 человек».

В то же время, по данным мурманского минэкономразвития, в регионе сохраняется тенденция снижения смертности населения.

«По предварительным данным число умерших сократилось на 4,7%, — отмечается в информации министерства. — Среди основных классов причин смерти рост смертности отмечен от некоторых инфекционных и паразитарных болезней. Смертность от болезней органов дыхания снизилась на 24%, злокачественных новообразований — на 11%, болезней системы кровообращения — на 6% и болезней органов пищеварения — на 5%».

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, численность постоянного населения Мурманской области на 1 февраля 2017 года составила 757,4 тысяч человек и уменьшилась с начала года на 0,2 тысячи человек.

Добавим, по прогнозам региональных властей, принципиальных изменений в демографической ситуации в Мурманской области в ближайшие годы ждать не приходится — из региона люди продолжат уезжать.

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