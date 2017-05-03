Новгородские поисковики нашли погибшего солдата из Курской области

Великий Новгород, , 17:52 — REGNUM Поисковики экспедиции «Долина» в лесу у деревни Остров в Новгородском районе в ходе весенней Вахты памяти нашли останки четверых погибших советских военнослужащих. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородской поисковой экспедиции «Долина», личность одного из них — уроженца Курской области — удалось установить.

Красноармеец 327-й стрелковой дивизии Волховского фронта Рыбочка Иван Михайлович, 1912 года рождения, уроженец села Борисово Борисовского района Курской области, был убит 29 января 1942 года, захоронен в лесу у деревни Остров.

Останки солдата нашёл 16-летний Илья Рябченко, поисковик отряда «Красная звезда» из города Малая Вишера Новгородской области.

В этом же районе в 2016 году поисковики нашли останки ещё семи бойцов РККА, личности двоих установили. Это уроженец Курской области Царев Емельян Алексеевич, 1915 года рождения и политрук роты 109-го стрелкового полка 327-й стрелковой дивизии Прокопенко Иван Михайлович, 1908 года рождения из Воронежской области.

«Родственники обоих погибших найдены, родные Ивана Прокопенко приедут на захоронение в канун Дня Победы», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородской поисковой экспедиции «Долина».

Напомним, весенние поисковые работы в зонах боевых действий Волховского и Северо-Западного фронтов, а также Лужского рубежа начались 24 апреля. На территории 10 районов Псковской области работают 2045 поисковиков в составе 122 отрядов и групп из России, Казахстана и Белоруссии. Траурно-торжественные церемонии захоронения останков погибших защитников Отечества, обнаруженных при проведении поисковых работ, пройдут в период с 5 по 8 мая.