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В ГД видят риски применения шокеров сотрудниками транспортной безопасности

Общество

Законопроект внесен в Госдуму

Электоршокер
Marcelo Freixo
Электоршокер

Москва, 3 мая 2017, 17:51 — REGNUM  В профильном комитете Госдумы по безопасности сомневаются в целесообразности разрешения сотрудникам транспортной безопасности применять электрошокеры, передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая.

Внесенный в Госдуму законопроект подразумевает использование сотрудниками транспортной безопасности всего спектра гражданского оружия самообороны, а не только шокеров, как отмечает автор инициативы член Совфеда Алексей Кондратьев, указал член комитета Госдумы по безопасности Михаил Щапов (КПРФ).

«Сюда входят не только электрошоковые устройства, но и газовое оружие, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему, в том числе с патронами травматического действия. Это вызывает вопросы и требует серьезной проработки и анализа в части последствий использования такого оружия и квалификации сотрудников транспортной безопасности», — отмечает Щапов.

Мало кому понравится, если сотрудники транспортной безопасности начнут стрелять из газового или травматического оружия в местах скопления людей, чтобы успокоить одного дебошира, говорит парламентарий. «На случай же массовых беспорядков и драк, есть Росгвардия и другие спецподразделения», — добавил он.

Сейчас постановлениями правительства Российской Федерации правом использования шокеров наделены охранники частных охранных предприятий, сотрудники вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания и другие лица.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудникам транспортной безопасности могут разрешить применять шокеры

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