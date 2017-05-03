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Впервые число пожилых граждан Канады превысило количество детей

Общество

Количество граждан Канады в возрасте 65 лет и старше выросло на 20% за период с 2011 по 2016 год

Пожилые и дети
Иллюстрация: Pixabay.com
Пожилые и дети

Оттава, 3 мая 2017, 17:23 — REGNUM  Впервые в истории Канады численность пожилого населения страны превысила количество детей, сообщает 3 мая Associated Press.

Согласно данным переписи населения, в настоящий момент в Канаде проживают 5 млн 900 тыс. человек в возрасте 65 лет и старше, говорится в заявлении правительственного статистического агентства Канады.

Численность детей в возрасте 14 лет и младше составляет 5 млн 800 тысяч. Дети, родившиеся в период бэби-бума после Второй мировой войны, в 1946—1965 годах, достигли 65-летнего возраста в 2011 году. Многие из них уже вышли на пенсию.

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Напомним, количество граждан Канады в возрасте 65 лет и старше выросло на 20% за период с 2011 по 2016 год. В 2016 году 8 тыс. 230 граждан Канады достигли 100-летнего возраста.

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