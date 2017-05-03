Литовская провинция рискует остаться без медучреждений

Вильнюс, , 17:21 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы продолжит закрывать районные отделения литовских больниц в целях оптимизации финансирования, пока не останется лишь услуг по уходу и скорой помощи. Как сообщает сегодня, 3 мая, корреспондент ИА REGNUM, об этом на встрече с главами литовских районных больниц сегодня, 3 мая, заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Глава Ассоциации районных больниц Вигантас Сударис уверен, что судьба районных больниц зависит от политиков, поэтому нарисованная министром картина сейчас вызывает беспокойство.

«Мы постоянно слышим одно и то же: в литовской провинции сокращается число жителей, поэтому сокращается и потребность в услугах. Но люди стареют, это означает, что они чаще болеют… В общем мы так и не получили ясного ответа. Наша позиция такова — те услуги, которые сейчас есть у нас — терапия, уход, консультационная поликлиника, где все еще есть потребность в специалистах, детские отделения, дневная хирургия — нужно сложить таким образом, чтобы эти отделения могли выполнять несложные функции, и чтобы люди получали помощь на месте. Но из-за нынешнего финансирования услуг нам трудно содержать эти отделения. Расценки такие, какие есть, а объем также такой, какой есть, мы не можем приютить больных больше, чем нам это позволяют возможности, мы не можем предоставлять услуг больше, чем их у нас есть. Так что я считаю, будет принято политическое решение, чтобы таких больниц не осталось, потому что их трудно содержать. Если будет решено, что они нужны, они останутся», — считает Сударис.

По его словам, сейчас предусмотрены квоты, сколько пациентов в год нужно собрать и сколько нужно предоставить консультаций второго уровня, но это невозможно воплотить в жизнь, потому что невозможно пригласить специалистов второго уровня.

«Попытайтесь пригласить в район неврологов, кардиологов, когда их в Литве и так мало. Они просто не приезжают. Или нужно платить большие деньги, но мы не можем это сделать. Мы не получаем никаких дотаций, никаких дополнительных средств. По возможностям обновления зданий и оборудования мы также не можем равняться с крупными медучреждениями, у которых разнообразные проекты. Может когда-нибудь политики подсчитают, сколько стоит лечение в больнице, подсчитают все дополнительные средства и средства госбюджета, которые получает медучреждение, сравнят большие больницы и районные. Числа были бы интересные. Так что будем реалистами. Наконец, врачи должны знать, что их ждет. Я не могу им врать, что будет все хорошо, приглашая их в больницу. Человек здесь поселится, приобретет жилье, а через некоторое время ему вновь придется переезжать в другое место. Кому это нужно?» — пояснил медик.

Если не останется определенных отделений в районных больницах, пациентов придется каким-то образом перевозить в крупные медучреждения, но их транспортировка, по словам Судариса, уже сейчас является проблемой.

«В районах обычно бывает по два автомобиля скорой помощи, которые не принадлежат больнице. Эти автомобили и так загружены, поэтому не торопятся приезжать: районы длинные, расстояния большие, и никто особо не заботится об оперативности, потому они, как и в городе, не получают дополнительные средства за оперативность. Если случай очень тяжелый, мы вызываем реанимобиль из другого медучреждения. Согласно правовым актам, мы можем только стабилизировать состояние пациента, а для предоставления дальнейших реанимационных услуг у нас нет лицензии. Поэтому мы обязаны отправлять пациента, но за это сами платим. Медучреждения часто требуют заплатить за реанимобиль, и никто нам не компенсирует расходы», — заключил глава Ассоциации районных больниц Литвы.