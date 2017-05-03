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Севастопольские поисковики сохранили ДОТ времен Великой Отечественной

Общество

Глава Севастополя заверил, что поисковики смогут работать на участке строительства трассы «Таврида», где обнаружены захоронения воинов

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На приведение в порядок военного объекта ушло три месяца Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России»
Иллюстрация: Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России»
На приведение в порядок военного объекта ушло три месяца Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России»

Севастополь, 3 мая 2017, 17:14 — REGNUM  Поисковики Севастопольского регионального отделения «Поискового движения России» привели в порядок фортификационный объект времен Великой Отечественной войны под Севастополем, передает корреспондент ИА REGNUM.

Долговременная огневая точка (ДОТ) №69 — уникальный объект с героической историей. Несколько лет активисты «Поискового движения России» в Севастополе собирали информацию о расчете ДОТа, обрабатывали немецкие и румынские документы, искали семьи бойцов, оборонявших огневую точку. И теперь, в преддверии Дня Победы ДОТ приведен в порядок, а рядом установлена мемориальная табличка с описанием подвига моряков-черноморцев.

«В декабре 1941 года во время штурма города здесь в окружении противника сражались бойцы 5-го управления ДОТов береговой обороны Черноморского флота и 2-го черноморского полка морской пехоты. Расчет ДОТа без продовольствия две недели продолжал удерживать маленькую огневую точку. Из 25 человек, оборонявших ДОТ в живых остались только семеро», — рассказывает руководитель Севастопольского регионального отделения «Поискового движения России» Александр Неменко.

Долгие годы объект с героической историей ДОТ №69 был фактически заброшен. Когда севастопольские поисковики впервые пришли сюда, он был завален мусором и погребен под слоем земли. Более трех месяцев ребята вывозили мусор, разгребали завалы, белили и красили стены.

Музеефицированную поисковиками огневую точку посетил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Севастопольцы и гости должны знать места боевой славы нашего города и должны иметь возможность почтить память героев-защитников Севастополя. Для нас важно сохранение памяти о героическом поколении, оборонявшем Севастополь в годы войны. Мы очень ценим то, что делается поисковиками. И работа поискового движения, безусловно, всегда будет поддерживаться правительством Севастополя», — отметил он.

Еще один вопрос, который затронули поисковики на встрече — это строительство федеральной трассы «Таврида», линия которой пересекает районы активных боевых действий в третьем секторе обороны Севастополя. В ходе разведочного выхода поисковиками в этом районе были обнаружены незахороненные останки участников боев Великой Отечественной.

Глава Севастополя пообещал учесть предложение участников «Поискового движения России» выполнять дорожные и строительные работы на территории Севастополя совместно с поисковиками.

«Очень важно чтобы во время таких работ мы бережно относились к памяти наших предков, защитников и освободителей. Мы примем все меры для того, чтобы участники движения смогли провести изыскания», — сказал Овсянников.

Работы по восстановлению огневой точки проводились в рамках ежегодной «Вахты Памяти». В этом году на нее традиционно съехались участники поисковых отрядов со всей России.

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