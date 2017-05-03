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В Госдуме поработают над качеством прорыва в реновации жилья

Общество

Второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве переносится на июль

Москва, 3 мая 2017, 17:03 — REGNUM  Закон о реновации жилья в Москве — это прорыв для ситуации с жильем, чтобы он был качественным, необходимо тщательно проработать инициативу, считают в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») считает правильным перенос рассмотрения законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве во втором чтении на июль, а до этого провести опрос жителей, и парламентские слушания.

«Никакие реформы нельзя проводить вопреки желанию людей, никакие изменения к лучшему, нарушая права даже нескольких человек, не случаются. Поэтому в таком чувствительном вопросе, как жилье, нужно быть очень осторожным, хотя сам по себе проект, сам по себе закон является прорывом для ситуации с жильем в стране. Очень важно, чтобы этот прорыв был качественным. Поэтому от дополнительного обсуждения эта ситуация только выиграет», — заявил Толстой.

Парламентские слушания дадут полное понимание того, какие придут поправки к закону от московских депутатов, какие предложения поступят москвичей, заявил глава комитета Госдумы по строительству Евгений Москвичев («Единая Россия»).

«Мы позовем на парламентские слушания всех, кого так или иначе касается законопроект, включая представителей жителей города, общественные организации Москвы, архитекторов, институты, которые занимаются общественными пространствами, депутатов городской Думы», — заверил глава комитета, подчеркнув, что «и депутаты Госдумы, и депутаты от города Москвы вместе с жителями, экспертами должны внимательно вместе работать над каждой нормой, чтобы интересы граждан не были ущемлены, чтобы были соблюдены все конституционные права людей».

К рассмотрению законопроекта во втором чтении необходимо тщательно продумать все детали, нормы и положения, как говорится, «дьявол кроется в деталях», отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Он напомнил о предлагаемых поправках комитета ко второму чтению инициативы.

«Должны быть уточнены положения законопроекта в части государственной регистрации прав на предоставляемое жилье; определены существенные условия договора о переходе права собственности на жилое помещение; необходимо обеспечить права граждан на судебную защиту и многое другое. Кроме того, требует доработки использование терминов «равнозначное» и «равноценное» помещение. Хотя, на первый взгляд, это одно и то же, но правовые последствия у этих понятий разные», — перечислил парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля 2017 года рассмотрение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу, принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно. По итогам голосования москвичей Володин предложил провести парламентские слушания по теме реновации жилого фонда в Москве — они могут состояться в конце июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля

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