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Ярославских подростков предлагают привлечь к работам по благоустройству

Общество

600 млн рублей, выделенных Ярославлю правительством Москвы, могут спасти чью-то жизнь

Советский плакат «Люби труд!»
Советский плакат «Люби труд!»

Ярославль, 3 мая 2017, 17:02 — REGNUM  В Ярославской области в 2017 году планируется временное трудоустройство 3500 несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, в первую очередь тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Эта информация была озвучена на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области.

Как стало известно ИА REGNUM, подростки будут привлекаться к выполнению таких видов деятельности, как благоустройство территорий, мелкий косметический ремонт школьных помещений, ремонт книг в библиотеках, работа курьерами, работа по делопроизводству, оформление экспозиций, помощь в организации и проведении массовых культурно-досуговых мероприятий, благоустройство воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы и др.

Кроме того, предполагается проведение ярмарок рабочих и учебных мест для учащихся общеобразовательных организаций и выпускников образовательных организаций профессионального образования, а также осуществление профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами по вопросам профессионального самоопределения и эффективного поведения на рынке труда.

«Три с половиной тысячи это очень мало. В Ярославском городском молодёжном центре, где трудоустраивают подростков огромная очередь, но вакансии заканчиваются за 7 минут. Я предложил правительству области существенно увеличить число рабочих мест для подростков и ввести квотирование мест для несовершеннолетних в сфере благоустройства. Скоро начнутся большие работы по благоустройству центра Ярославля. На это будет потрачено 600 миллионов рублей, которые выделило правительство Москвы. Думаю, что на таких работах школьники могут быть полезны», — высказал своё мнение корреспонденту ИА REGNUM детский омбудсмен Михаил Крупин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области ищут решение проблемы детского суицида. Одним из действенных вариантов может стать детская трудоустроенность. По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина, совместный, увлечённый и созидательный труд — прекрасная альтернатива подростковым «группами смерти» в соцсетях.

ИА Регшнум об этом ранее сообщал: https://regnum.ru/news/2268852.html

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области детей будут отвлекать от суициидальных мыслей работой

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