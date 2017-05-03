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Вячеслав Кантор: «Молодому поколению нужно прививать новые ценности»

Общество

Президент Европейского еврейского конгресса уверен, что пора делать серьёзные выводы

Вячеслав Моше Кантор
Иллюстрация: Moshekantor.com
Вячеслав Моше Кантор

Москва, 3 мая 2017, 16:55 — REGNUM  Рост агрессии и нетерпимости в обществе связан с неуверенностью людей в завтрашнем дне, и с этими страхами нужно бороться, а не использовать их в политических целях, уверен президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.

В своём заявлении к Дню Катастрофы (Холокоста) Вячеслав Моше Кантор отметил одну из самых тревожащих тенденций современного мирового общества: с течением времени Холокост кажется всё более абстрактным, а само понимание ненависти и геноцида, к которому она привела, размывается и используется для манипуляций общественным мнением. Антисемитизм, ксенофобия, нетерпимость и национализм становятся обычными инструментами в руках политиков как крайне правого, так и левого толка. Более того, сами агрессоры выступают в роли «жертв».

«Экстремисты как правого, так и левого толка всё чаще беззастенчиво заявляют евреям, что те «коварно используют антисемитизм в качестве оружия», — поясняет Кантор. — Это «ноу-хау» — всего лишь новая форма проверенного годами метода подмены понятий, согласно которому антисемиты выступают в роли жертв агрессоров-евреев. Удивительно, что этот крайне лживый и поверхностный предрассудок считается в наши дни вполне либеральным и толерантным».

Подобная «легализация» того, что прежде считалось нравственно недопустимым, Вячеслав Моше Кантор считает одной из главных причин роста ненависти и нетерпимости в обществе. Популисты используют страхи людей перед терроризмом и бедностью на фоне падения уровня жизни в США и Европе в собственных целях.

По его словам, результат подобного нагнетания ненависти можно увидеть в данных о состоянии антисемитизма в мире за 2016 год. В то время как благодаря усилениям мер безопасности число насильственных преступлений на почве антисемитизма снижается, нетерпимость находит новые способы выражения: от пропаганды ненависти в интернете и соцсетях до массового осквернения кладбищ и отдельных еврейских надгробий.

«В менталитете нашего общества доминируют не ценности, а страхи — бедности, мигрантов и страх за свою жизнь перед лицом совершающихся терактов, — отмечает Вячеслав Моше Кантор. — Полагаю, что нам необходимо сделать серьёзные выводы. Руководство ведущих стран должно перебороть эти страхи и не использовать их для политической наживы».

В качестве выхода из сложившейся ситуации он предлагает сконцентрироваться на воспитании нравственности и этики, что особенно актуально для подрастающего поколения: «Необходимо вкладывать значительные ресурсы в обучение молодёжи толерантности и открытости, правам и ценностям демократии, совместной ответственности и безопасности. Наша обязанность, как представителей уходящего старого миропорядка, — предоставить следующему поколению чёткие этические ценности, без которых, уверен, новые трагедии диаспор, конфессий и целых народов неизбежны!».

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