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В киргизской армии есть неграмотные солдаты

Общество

За последние семь лет в армии Киргизии умерли 84 солдата

Киргизские солдаты
Иллюстрация: U.S. Air Force
Киргизские солдаты

Бишкек, 3 мая 2017, 16:24 — REGNUM  По имеющейся у Военной прокуратуры Киргизии информации, в период с 2010 по 2016 годы в Вооруженных силах этой страны умерли 84 солдата, при этом 65% из них покончили с собой. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского Комитета по международным делам, обороне и безопасности сегодня, 3 мая.

Как отмечает омбудсмен Кубат Оторбаев, выступивший в парламенте со спецдокладом о правах военнослужащих, в 2015 году в киргизстанской армии умерли 10 солдат, в 2016 году — 6. Таким образом, за минувший год этот показатель снизился на 40%. По его словам, в большинстве случаев такие факты связаны с неуставными отношениями, неправильным использованием оружия и умышленным причинением вреда здоровью.

Также в Аппарате главного правозащитника Киргизской Республики акцентировали внимание на том, что большинство опрошенных солдат указали в анкете наличие у них хотя бы неполного среднего образования, но при этом в армии по-прежнему встречаются военнослужащие, не умеющие читать и писать.

«И это при наличии у них аттестата о среднем образовании. Тогда возникает вопрос: каким образом они смогли получить документ об окончании 9 классов? Необходимо рассмотреть вопрос включения представителей министерства образования в состав призывных комиссий для проверки соответствия знаний призывников представленному ими документу», — говорится в докладе омбудсмена.

ИА REGNUM напоминает, что в рейтинге «Global Firepower Index — 2017» («Всемирный индекс военной мощи — 2017») армия Киргизии заняла 109-е место, продемонстрировав одни из худших показателей как среди республик Средней Азии, так и среди стран бывшего СССР, и обогнав при этом только Вооруженные силы Эстонии и Таджикистана.

Отметим, что сейчас армия Киргизской Республики насчитывает около 16,5 тыс. военнослужащих, на вооружении у нее состоят 150 танков, 438 БТР и БМП, 189 единиц артиллерии, 21 единица реактивных систем залпового огня, 6 самолетов и 6 вертолетов. Часть перечисленной техники неисправна.

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