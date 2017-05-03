Среда, 3 Мая 2017 года
17:33:44 МСК

В РФ создан Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела

Общество

Центр будет участвовать в деятельности организаций, способствующих развитию ООПТ

Петр Кончаловский. Пейзаж. 1912
Петр Кончаловский. Пейзаж. 1912

Москва, 3 мая 2017, 16:22 — REGNUM  В России создан Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела. Госучреждение станет федеральным центром компетенций в сфере сохранения биологического и ланшафтного разнообразия, экологического туризма и просвещения, сообщили в Минприроды РФ.

Работа центра позволит реализовать соответствующий приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть», разработанный Минприроды России.

Проект будет реализовываться на 7 пилотных территориях, расположенных, в том числе, на Алтае, в Прибайкалье и на Северном Кавказе.

Также центр будет участвовать в деятельности фондов, ассоциаций и иных организаций, способствующих развитию и охране государственных заповедников, национальных парков и особо охраняемых природных территорий федерального значения (ООПТ).

Напомним, в настоящее время в России существует около 12 тыс. ООПТ различных уровней и категорий, общая площадь которых составляет 203 млн га (в т.ч. сухопутная с внутренними водоемами — 193 млн. га или 12% всей территории страны).

Основу системы ООПТ федерального значения составляют 103 государственных природных заповедника, 51 национальный парк и 59 государственных природных заказников.

Справка ИА REGNUM :

В России День заповедников и национальных парков отмечается 11 января. Впервые День заповедников и национальных парков стал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 11 января для этого выбрано не случайно. В этот день в 1916 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Заповедники дикой природы
Главное сегодня
NB!
03.05.17
«РФ неизбежно оставит транзит газа через Украину с пуском Nord Stream-2»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.05.17
Минобороны Украины признало, что миномет «Молот» убивает бойцов ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Совфеду советуют признать борьбу с «тунеядцами» и готовиться к протестам
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве
КиевУкраина «Бессмертный полк» Политика
NB!
03.05.17
«Путин мог бы пройти во второй тур выборов президента Литвы»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
03.05.17
Без пенсий: Совфед бьет по безработным мимо нелегальных самозанятых
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Чем люди виноваты? — в ГД против запрета безработным на выезд за границу
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
ещё главное