В РФ создан Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела

Москва, , 16:22 — REGNUM В России создан Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела. Госучреждение станет федеральным центром компетенций в сфере сохранения биологического и ланшафтного разнообразия, экологического туризма и просвещения, сообщили в Минприроды РФ.

Работа центра позволит реализовать соответствующий приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть», разработанный Минприроды России.

Проект будет реализовываться на 7 пилотных территориях, расположенных, в том числе, на Алтае, в Прибайкалье и на Северном Кавказе.

Также центр будет участвовать в деятельности фондов, ассоциаций и иных организаций, способствующих развитию и охране государственных заповедников, национальных парков и особо охраняемых природных территорий федерального значения (ООПТ).

Напомним, в настоящее время в России существует около 12 тыс. ООПТ различных уровней и категорий, общая площадь которых составляет 203 млн га (в т.ч. сухопутная с внутренними водоемами — 193 млн. га или 12% всей территории страны).

Основу системы ООПТ федерального значения составляют 103 государственных природных заповедника, 51 национальный парк и 59 государственных природных заказников.

Справка ИА REGNUM :

В России День заповедников и национальных парков отмечается 11 января. Впервые День заповедников и национальных парков стал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 11 января для этого выбрано не случайно. В этот день в 1916 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский.