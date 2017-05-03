В Петербурге задержаны «коллекторы», заливавшие двери монтажной пеной

Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Правоохранительными органами Санкт-Петербурга задержаны двое мужчин, дерзко атаковавших обитателей жилых домов в разных районах города. Требуя выплаты долга от заемщиков, так называемые «коллекторы» залили монтажной пеной двери нескольких квартир граждан, не имевших никакого отношения к долгам.

Это преступление вызвало общественный резонанс, найти злоумышленников поручил подчиненным глава СКР Александр Бастрыкин. Органами МВД было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества). По поручению Бастрыкина, оно было принято к производству следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

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Сотрудниками полиции и СКР был установлен сотрудник службы безопасности ООО «Микрофинсовая компания Домашние деньги» Святослав Барготин, а также бывший сотрудник безопасности этой коммерческой структуры Алексей Балдычев.

Именно Барготин, по версии следствия, в ночь на 25 марта 2017 года, назвавшись коллектором, заклеил монтажной пеной замочные скважины 20 квартир дома на улице Ольминского в Невском районе, причинив ущерб на сумму более 8 тыс. рублей, а также расклеил листовки с требованием к жителям возместить долг одной из квартиранток. При этом женщина с данными, указанными в листовке, как установлено, в доме не проживала.

Также следствием установлено, что Балдычев в феврале 2017 года в парадной одного из домов по Будапештской улице во Фрунзенском районе заклеил монтажной пеной замочную скважину квартиры.

«В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка соответствия деятельности ООО «Микрофинсовая компания Домашние деньги» действующему законодательству. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили сегодня, 3 мая, в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Добавим, что так называемые коллекторы, с которыми сразу после инцидента связались петербургские журналисты, заявили, что они якобы представляют коллекторское агентство «Терек» из Чечни и добиваются возврата долга в размере 140 тысяч рублей. Теперь выясняется, что речь идет о сотрудниках ООО «Микрофинсовая компания Домашние деньги», которая работает в Москве и Петербурге.

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Напомним, в 2016 году вступил в действие закон, который установил правовые основы деятельности по возвратам долгов граждан. Согласно ему, взыскивать долг могут только сам кредитор или лицо, действующее в его интересах. Таким лицом может быть только кредитная организация или лицо, специально занимающееся возвратом долгов, они должны быть внесены в Государственный реестр коллекторских агентств.

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