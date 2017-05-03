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В Душанбе запретили «Бессмертный полк»

Общество

Власти утверждают, что не могут обеспечить безопасность мероприятия

«Бессмертный полк»
Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM
«Бессмертный полк»

Душанбе, 3 мая 2017, 16:18 — REGNUM  Проведение запланированной на 9 мая акции «Бессмертный полк» в Душанбе власти решили запретить. Такое решение было принято на днях, пишет сегодня, 3 мая, «Спутник Таджикистан» со ссылкой на Республиканский совет ветеранов войны и труда.

«На днях нам власти города сообщили, что шествие не состоится, поскольку на 9 мая и так запланировано большое праздничное мероприятие, которое должно пройти в парке Победы. Ожидается, что как и в предыдущие годы там будет многотысячное скопление людей, в связи с чем обеспечить безопасность одновременно двух больших мероприятий будет сложно», — рассказал заместитель председателя Республиканского Совета ветеранов войны и труда Валиджон Саёрбеков.

Напомним, ранее столичная мэрия одобрила проведение общественной акции и планировалось, что марш «Бессмертного полка» пройдет с площади 800-летия Москвы по проспекту Рудаки и завершится в парке Победы.

С просьбой помочь в подготовке портретов для шествия в местное представительство Россотрудничества обратилось более 60 человек, некоторые душанбинцы успели подготовиться к шествию.

Однако организаторы сообщают о том, что акция все-таки состоятся, но в другом городе — Худжанте. Там движение участников «Бессмертного полка» стартует 9 мая в 9 часов утра.

В боях Великой Отечетвенной войны приняли участие около 300 тысяч таджикистанцев. Каждый третий — погиб. 54 таджикистанца удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе посмертно, 15 фронтовиков стали полными кавалерами Ордена Славы.

По официальным данным, сейчас в Таджикистане живет 443 ветерана, 55 из них — в Душанбе. В честь 72-летней годовщины Великой Победы Эмомали Рахмон распорядился подарить каждому ветерану и блокаднику Ленинграда по 3 тыс. сомони (порядка 19,5 тыс. рублей).

Ранее от проведения акции «Бессмертный полк» отказались власти соседнего Узбекистана, мотивировав свое решение «сложной политической обстановкой» в мире.

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«Бессмертный полк»
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