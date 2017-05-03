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Крым перейдет на оплату коммуналки по единой квитанции до конца 2017 года

Общество

Пока что пилотный проект работает только в Феодосии, а летом ЕИРП вернется в Симферополь

Симферополь, 3 мая 2017, 16:11 — REGNUM  Система единого платежного документа будет внедрена на всей территории Республики Крым до конца 2017 года. Об этом 3 мая сообщил генеральный директор ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-расчётный центр» Денис Галахов.

Поэтапно, конечно, мы везде это внедряем. До конца 2017 года, по плану министерства ЖКХ, охватим всю республику», — заявил Галахов.

Как отметил гендиректор ЕИРЦ, в рамках единой квитанции можно будет произвести оплату за услуги следующих предприятий: «Вода Крыма», «Теплокоммунэнерго», «Водоканал Южного берега», фонд капитального ремонта и некоторых управляющих компаний.

Он отметил, что в настоящее время система единого платежного документа работает только в Феодосии.

В свою очередь, пилотный проект по внедрению платежных документов в Симферополе был закрыт. По словам руководителя центра, проект в Симферополе был нужен для того, чтобы убедиться в эффективности этой системы, и местные жители уже обращаются к организации «с просьбой вернуть единый платежный документ».

Теперь в Симферополе повторное внедрение системы запланировано на июнь-июль, документы будут включать счета от ресурсоснабжающих организаций.

«На сегодняшний день в республике работаем с фондом капитального ремонта — это основной наш заказчик. Также работаем с «Крымтеплокоммунэнерго» и управляющими организациями. Заключаются договоры с муниципальными управляющими компаниями, но одномоментно это не произойдёт. На этапе готовности будут в квитанции добавляться новые услуги», — рассказал Галахов.

Ранее в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма обвинили муниципалитеты в срыве сроков по внедрению единого платежного документа на территории республики. Как утверждала в конце марта начальник главного контрольного управления аппарата Совета министров республики Елена Шевцова, из 20 администраций лишь 5 выполняли возложенные на них поручения и указывали конкретные сроки.

Читайте ранее: Крым: муниципалитеты саботируют внедрение единого платежного документа

При этом заместитель министра ЖКХ Крыма Якуб Зейтулаев указывал, что муниципалитеты часто заявляют о нецелесообразности введения проекта и жалуются на завышенные тарифы.

Сомнения в целесообразности реализации программы высказывала и министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина — по ее мнению, передача ресурсоснабжающими организациями своих баз данных ГУПу «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» невозможна, и проект по упрощению процесса оплаты населением жилищно-коммунальных услуг не принесет ожидаемых результатов.

Однако министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов указал, что программа не может быть свернута, так как относится к федеральной реформе отрасли.

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Реформа ЖКХ
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