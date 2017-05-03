Среда, 3 Мая 2017 года
16:07:56 МСК

Поручение губернатора: проезд для тверских ветеранов 9 Мая — бесплатный

Общество

«В дни празднования Великой Победы необходимо обеспечить ветеранам всю необходимую поддержку»

Ветераны Великой Отечественной войны
Игорь Свирин © ИА REGNUM
Ветераны Великой Отечественной войны

Тверь, 3 мая 2017, 15:49 — REGNUM  Бесплатный проезд в электричках, автобусах и такси будет предоставлен 9 мая в Тверской области ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом было заявлено на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«В дни празднования Великой Победы необходимо обеспечить ветеранам всю необходимую поддержку. Она должна касаться и транспортного обслуживания. Нельзя забывать, что ветераны — люди в возрасте, поэтому любое расстояние для них имеет значение», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось, с 8 по 10 мая шесть таксомоторных предприятий Тверской области будут бесплатно доставлять ветеранов к местам проведения массовых праздничных мероприятий. Всего будет задействовано около 300 такси, а для удобства пассажиров, по предложению главы региона, на лобовом или заднем стекле автомобилей разместят специальные опозновательные знаки.

Также при наличии удостоверения ветеранам с 7 по 10 мая предоставляется бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте и с 8 по 10 мая при поездках на городских и межмуниципальных автобусных маршрутах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Съезд народов Татарии просит Путина сохранить должность президента
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
В столице угрожают распустить действующее правительство
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Иран выступил за право народа
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
ещё главное