Поручение губернатора: проезд для тверских ветеранов 9 Мая — бесплатный

Тверь, , 15:49 — REGNUM Бесплатный проезд в электричках, автобусах и такси будет предоставлен 9 мая в Тверской области ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом было заявлено на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«В дни празднования Великой Победы необходимо обеспечить ветеранам всю необходимую поддержку. Она должна касаться и транспортного обслуживания. Нельзя забывать, что ветераны — люди в возрасте, поэтому любое расстояние для них имеет значение», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось, с 8 по 10 мая шесть таксомоторных предприятий Тверской области будут бесплатно доставлять ветеранов к местам проведения массовых праздничных мероприятий. Всего будет задействовано около 300 такси, а для удобства пассажиров, по предложению главы региона, на лобовом или заднем стекле автомобилей разместят специальные опозновательные знаки.

Также при наличии удостоверения ветеранам с 7 по 10 мая предоставляется бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте и с 8 по 10 мая при поездках на городских и межмуниципальных автобусных маршрутах.