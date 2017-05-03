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Жильё для ветеранов: кому отказывают в Чувашии

Общество

В очереди остаются 4 инвалида и участника Великой Отечественной войны

Лука Джоржано. Слезы святого Петра. 1697
Лука Джоржано. Слезы святого Петра. 1697

Чебоксары, 3 мая 2017, 15:31 — REGNUM  В Чувашии в 2017 году в очереди на улучшение жилья состоят 98 ветеранов войны и члены семей, в том числе 4 инвалида и участника Великой Отечественной войны. В марте в республику из федерального бюджета поступило 99 млн рублей, что позволит обеспечить жильём 36 человек. Об этом говорится в докладе главы Минтруда Чувашии Сергея Димитриева, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Чувашской Республике мера социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями определена в виде единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений. В I квартале 2017 года размер выплаты составил более 1,137 млн рублей (из расчёта стоимости 1 кв. метра 31 594 рублей и площади жилья в 36 кв. метров).

С начала 2017 года Минтрудом республики выдано 79 свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий. Из них одно свидетельство вернули в связи со смертью ветерана. По данным министерства, 19 заявители не получили свидетельство: 9 человек были сняты с учёта в апреле, дело одного заявителя находится в суде, ещё девятерым отказано, так как они не имеют права на получение выплаты (у восьмимужья не принимали участие в действующей армии, один человек принимал участие в боевых действиях на Украине после войны).

Читайте также: Забюрократили до смерти: жилищная история фронтовиков в ЧувашииПо данным Минтруда Чувашии, всего в республике с начала 2010 года на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в республиканский бюджет поступило 5,6 млрд рублей, за счет которых улучшили жилищные условия 5878 человек. В том числе в 2010 году — 2444 человека, в 2011 году — 1360 человек, в 2012 году — 859 человек, в 2013 году — 782 человека, в 2014 году — 93 человека, в 2015 году — 193 человека, в 2016 году — 147 человек.

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