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Боевая техника движется к центру Петербурга для репетиции парада

Общество

Начало тренировок парадных расчетов перенесли на вечер, чтобы не создавать пробок

Военная техника на КАД Петербурга. Фото группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург»
Иллюстрация: Https://vk.com/spb_today
Военная техника на КАД Петербурга. Фото группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург, 3 мая 2017, 15:26 — REGNUM  Колонны военной техники выдвигаются в направлении центра Санкт-Петербурга, где сегодня, 3 мая, состоится очередная репетиция праздничного парада ко Дню Победы на Дворцовой площади.

Напомним, чтобы избежать дневного коллапса на дорогах в центре города, руководство Западного военного округа приняло решение о переносе времени репетиций, которые пройдут 3 и 5 мая, с 17:00 на 22:00.

Однако в любом случае дорожных неудобств автомобилистам не избежать. Около часа назад петербуржцы заметили военную технику на Кольцевой автодороге.

«Внешнее кольцо КАДа перед съездом на (проспект Маршала) Жукова стоит, едет военная техника. Все закрыто, начиная от Анино, Новоселья и Стрельны», — сообщил один из очевидцев в социальной сети.

Как сообщили ранее в городской администрации, с 20:00 до 23:00 3 мая и 5 мая, с 07:00 до 13:00 7 мая и с 16:30 8 мая до 13:00 9 мая движение транспортных средств будет прекращено по следующим участкам автомобильных дорог: наб. р. Мойки от Невского пр. до Конюшенного пер.; Миллионная ул.; Певческий проезд; наб. Зимней канавки; Дворцовая наб. от Дворцового моста до Троицкого моста; Дворцовый проезд; Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.; Адмиралтейская наб.; Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.

Кроме того, до 13:00 9 мая остановка транспортных средств по набережной Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка и по Миллионной улице запрещена.

В военном параде в Санкт-Петербурге 9 мая примут участие более 4 тысяч военнослужащих, около 100 единиц боевой техники и более 40 самолетов и вертолетов ЗВО.

Читайте ранее в этом сюжете: Репетиции Парада Победы в Петербурге перенесли на вечер из-за пробок

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