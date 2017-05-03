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Встать на воинский учет можно будет по месту фактического проживания

Общество

Законопроект внесен в Госдуму

День призывника. г. Севастополь. 2016
Иллюстрация: Mil.ru
День призывника. г. Севастополь. 2016

Москва, 3 мая 2017, 15:19 — REGNUM  Законопроект, предполагающий постановку на воинский учет по месту фактического проживания, внесли в Госдуму члены комитета Совфеда по обороне во главе с Виктором Озеровым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая.

Предусмотрено возложение на призывников обязанности вставать на воинский учет по месту их фактического проживания. При этом в постановлении правительства Российской Федерации будет определен порядок постановки их на воинский учет — на основании справки с места учебы или места работы.

Сейчас граждане обязаны состоять на воинском учете только по месту жительства или по месту пребывания, однако, как показывает практика, значительное количество призывников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, особенно в таких городах как Москва и Санкт-Петербург, не могут получить по различным причинам регистрацию по месту пребывания или по месту жительства, отмечают сенаторы.

«В результате указанные граждане не могут быть поставлены на воинский учет и не призываются на военную службу в случае, если они лишаются права на получение отсрочки от призыва на военную службу (по окончании вуза, отчисления из вуза или лишения государственной аккредитации соответствующей образовательной программы)», — указали они. Таким образом, законопроект обеспечит качество и достоверность воинского учета, а также увеличение возможности по призыву граждан на военную службу, уверены в Совфеде.

2 мая группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет оповещать граждан о необходимости исполнить воинскую обязанность, в том числе посредством электронной почты.

Инициативой предусматривается направление повесток гражданам в электронном виде на электронный адрес, указанный в документах воинского учета. В этом случае повестка будет подписываться электронной подписью военного комиссара или уполномоченного должностного лица этой структуры.

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