Католическая церковь «усиливает позиции» в Приднестровье

Тирасполь, , 15:15 — REGNUM Президент Приднестровья Вадим Красносельский принял в Тирасполе представителя папы римского Мигеля Маури Буэндия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, Красносельский наградил гостя «Орденом дружбы» за «личный вклад в укрепление духовного и культурного возрождения, утверждение идеалов мира, добра, милосердия, а также за широкую благотворительную деятельность».

Награды также был удостоен епископский делегат Тираспольского окружного викариатства Римско-католической церкви Петр Кушман.

Мигель Маури Буэндия во время своего первого визита в Приднестровье посетил католические приходы на севере республики. Он принял участие в закладке первого камня католической церкви в Каменке и благословил столичный храм Пресвятой Троицы.

Мигель Маури Буэндия высоко оценил роль католических общин в жизни приднестровского общества. «Хотя общины и небольшие, но они очень живые», — заметил гость.

По мнению президента Красносельского, визит представителя папы римского «усилит позиции католической веры в Приднестровье».

Вадим Красносельский отметил, что Приднестровье — интересный край с богатой историей. Его современная территория, сказал президент, входила в разное время в состав различных государств — Речи Посполитой, Австро-Венгрии, Российской империи, Османской Порты. Все это оставило яркий след в культуре приднестровского народа.

«У Приднестровья есть большой плюс — на этой территории никогда не было этнических и религиозных конфликтов. Весь приднестровский народ спокойно и взвешенно относится к любым конфессиям и любой вере. Согласно переписи населения, 90% всех верующих воспринимают себя православными. Но это не создает никаких проблем для католиков и людей других вероисповеданий», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что на территории республики компактно проживают этнические поляки, которые «составляют ядро католической веры». Польская община, по словам Красносельского, насчитывает 1006 человек.