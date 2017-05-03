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Кадровая проблема школ Прикамья: решение — в льготном жилье для педагогов

Общество

Большую часть вакансий власти рассчитывают закрыть при реализации программы по улучшению жилищных условий для молодых учителей

Владимир Маковский. Приезд учительницы в деревню.1898
Владимир Маковский. Приезд учительницы в деревню.1898

Пермь, 3 мая 2017, 15:03 — REGNUM  В Пермском крае молодым учителям предлагают социальные выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту. Он составит 20% от стоимости приобретаемого жилья. Такое стимулирование предусмотрено программой по улучшению жилищных условий для молодых учителей, сообщили короеспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой адиминистрации.

Но выплаты молодые специалисты смогут получить при определенных условиях. В частности, возраст участников программы должен быть не более 35 лет, стаж — не менее года, а при получении соцвыплаты учителя обязаны отдать работе в сельской школе не менее пяти лет.

Мера по материальному стимулированию направлена на привлечение и закрепление в сельской местности молодых учителей, на решение проблемы кадровой обеспеченности сельских школ. Местные власти рассчитывают на то, что из 340 вакансий, которые сегодня есть в крае в сфере образования, большая часть будет закрыта благодаря реализации этой программы. На соцвыплаты в бюджете 2017−2019 гг. предусмотрено более 26,6 млн рублей.

Стоит отметить, что условия программы могут измениться. Краевому Минобру поручено провести глубокий анализ кадрового состава сельских школ с учетом количества педагогов пенсионного и предпенсионного возраста, а также расширить перечень участников программы и внести в него учителей, проживающих в моногородах и территории Кизеловского угольного бассейна.

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