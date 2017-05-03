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Ростов-на-Дону: Суд оправдал экс-главу АСИ в ЮФО Александра Хуруджи

Общество

В уголовном деле о хищении в особо крупном размере поставлена точка

Ростов-на-Дону
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону, 3 мая 2017, 14:49 — REGNUM  

В громком уголовном деле о хищении в особо крупном размере, фигурантом которого стал бизнесмен, владелец АО «Энергия» и бывший руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Южном федеральном округе Александр Хуруджи, поставлена точка. Служители Фемиды признали Хуруджи невиновным за неимением доказательств, передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая. Вместе с ним оправдан и бизнесмен Сергей Конопский.

Александр Хуруджи и предприниматель Сергей Конопский обвинялись в хищении имущества ПАО «МРСК-Юга» на общую сумму 478 млн рублей. Кроме того, действия Хуруджи были квалифицированы по ст. 174.1 ч. 4 п. «б» УК РФ — «Легализация похищенных денежных средств», а Конопского — по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ — «Незаконное предпринимательство». В ходе судебных прений гособвинитель не поддержал обвинение Хуруджи и просил признать фигуранта виновным по ст. 159 ч.4 УК РФ, назначив наказание 2 года лишения свободы условно.

Ранее в сюжете: В Ростове началось рассмотрение громкого дела главы АСИ в ЮФО Хуруджи

Ростов-на-Дону: Экс-главу АСИ в ЮФО Хуруджи выпустят под залог

Напомним, бывший руководитель Агентства стратегических инициатив в Южном федеральном округе Александр Хуруджи был задержан в декабре 2015 года. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц, и легализации похищенных у «МРСК Юга» средств. Преступление было совершено в то время, когда Хуруджи был гендиректором АО «Энергия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов побывал с рабочим визитом в Ростовской области и заинтересовался этим уголовным делом. После этого предпринимателя выпустили под залог в 5 млн рублей.

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