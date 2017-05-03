Пора в хадж: Карачаево-Черкесии выделили квоту на 360 паломников

Черкесск, , 14:34 — REGNUM В Карачаево-Черкесии открылся прием документов на отправку в хадж. Посетить святые места в Саудовской Аравии смогут 360 человек. Именно такую квоту для ДУМ республики выделила хадж-миссия России.

Стоимость хаджа осталась такая же, как в 2016 году — 3200 долларов США, рассказал РИА «Карачаево-Черкесия» имам города Черкесска. В эту цену входит перелет в Саудовскую Аравию, проживание в гостинице, которая находится в шаговой доступности от главной святыни — Мечети аль-Харам, питание.

В течение 20−25 дней паломники будут не только совершать обязательные обряды хаджа, но и самостоятельно посещать исторически значимые для мусульман места, в том числе Запретную мечеть в Мекке.

Для желающих отправиться в хадж необходимо немного: подать заявление в Духовное управление мусульман республики с приложением необходимых документов — загранпаспорта нового образца, копии российского паспорта и двух фотографий. Срок подачи документов завершится 10 июня. За время подготовки к хаджу паломникам будут сделаны прививки от менингита и дифтерии. Сам вылет прямым рейсом до Медины намечен на 20 августа.

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Из Карачаево-Черкесии в хадж отправятся всего 120 паломников

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в паломничество по святым местам смогли отправиться лишь около 100 жителей Карачаево-Черкесии, в 2015 году — 121 человек. При этом число выделенных мест на республику составляло 350. Как будут освоены места, распределенные другим регионам, пока не уточняется.

Основная причина того, что желающих совершить обязательный для каждого мусульманина обряд, меньше, чем число мест, выделенных на регион, заключается в дороговизне поездки. Не каждый сможет осилить поездку стоимостью более трех тысяч долларов США.