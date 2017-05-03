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Защита Навального обжалует в ЕСПЧ приговор по делу «Кировлеса»

Общество

3 мая Кировский областной суд оставил в силе вынесенный приговор оппозиционеру Навальному и предпринимателю Петру Офицерову (второй фигурант дела)

Киров, 3 мая 2017, 14:23 — REGNUM  Защита оппозиционера Алексея Навального, приговор которому по делу «Кировлеса» оставлен без изменений, в ближайшее время обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Вадим Кобзев.

«Будем вновь обжаловать этот приговор в ЕСПЧ, так как ни Ленинский суд Кирова, ни Кировский областной суд не исполнили его решения, — сказал защитник. — Согласно решению ЕСПЧ, суд должен был вынести оправдательный приговор либо прекратить уголовное дело».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая Кировский областной суд оставил в силе вынесенный приговор оппозиционеру Навальному и предпринимателю Петру Офицерову (второй фигурант дела).

Согласно приговору, Навальный и Офицеров осуждены по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес». Так, Офицеров получил четыре года условного срока, а Навальный — пять лет условно.

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