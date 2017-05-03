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В «Бессмертный полк» вольются до 160 тыс. жителей Калининградской области

Общество

Прогноз полиции

«Бессмертный полк» в Калининграде. 9 мая 2016 года
Андрей Выползов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Калининграде. 9 мая 2016 года

Калининград, 3 мая 2017, 14:23 — REGNUM  Правоохранительные органы Калининградской области прогнозируют, что в День Победы 9 мая на улицы облцентра и малых городов региона выйдут до 160 тысяч человек. Подавляющее большинство примет участие в шествии «Бессмертного полка». Об этом сегодня, 3 мая, журналистам сообщил начальник отдела обеспечения охраны общественного порядка регионального УМВД Алексей Лаврентьев, передает корреспондент ИА REGNUM с места события региональной Общественной палаты.

«Мы закладываем цифру в 160 тысяч человек», — сказал полковник полиции, уточнив, что в 2016 году в мероприятиях на День Победы приняло участие 110 тысяч человек, из них в Калининграде — более 30 тысяч.

По данным представителя УМВД, непосредственно охранять правопорядок в местах скопления людей станут 3113 сотрудников силовых ведомств.

В свою очередь региональный министр культуры и туризма Андрей Ермак особо остановился на мерах безопасности во время акции «Бессмертный полк».

По его словам, будет только одна точка входа для последующего шествия — пересечение улиц Горького и Черняховского в районе входа на Центральный рынок. Здесь будут установлены рамки безопасности.

«Невозможно будет ни с маленькими детьми, ни с дедушками перелезть через ограждение на пути следования «Бессмертного полка» — ни со стороны Гвардейского проспекта, ни со стороны парка Победы. Прошу всех понять, речь идет о мерах безопасности», — сказал министр.

Участникам шествия разрешено проносить с собой воду в прозрачных пластиковых бутылках ёмкостью не более 0,5 литра.

Формирование колонн «Бессмертного полка» начнётся с 9:00. Шествие двинется по маршруту — улица Черняховского, площадь Победы, Гвардейский проспект — сразу после парада Победы в 11:15.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бессмертный полк» в Калининграде затмил парад Победы

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«Бессмертный полк»
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