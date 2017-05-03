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Жителям Чувашии предложили сдать отпечатки пальцев

Общество

В полиции поясняют, что дактилоскопическая информация «может оказать неоценимую помощь» при установлении личности в случае различных ЧП

Отпечаток пальца
Отпечаток пальца

Чебоксары, 3 мая 2017, 14:04 — REGNUM  МВД по Чувашии предложило жителям республики пройти государственную добровольную дактилоскопию. В ведомстве считают, что эта процедура «очень важна», так как «создание единой базы учета граждан значительно упрощает их идентификацию и полезно как специализированным ведомствам, так и самим гражданам». Об этом ИА REGNUM сообщили в чувашской полиции.

В министерстве отмечают, что дактилоскопическая информация «может оказать неоценимую помощь» при установлении личности в случае дорожно-транспортных происшествий, технологических аварий, стихийных бедствиях.

«В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче, утрате документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи», — поясняют в министерстве. Отпечатки пальцев сдаются в отделе полиции.

По данным МВД по Чувашии, в I квартале 2017 года в республике в розыске находились 180 (рост на 1,7% к уровню I квартала 2016 года) без вести пропавших лиц и 381 (снижение на 24,6%) преступник. Задержаны 167 преступников, установлено местонахождение 15 без вести пропавших лиц.

Отметим, что ранее казус с отпечатками пальцами произошёл в Волгограде. Местной жительнице выдали заграничный паспорт нового образца, но с чужими отпечатками пальцев. Поменять документ в отделе полиции согласились, но заявительнице пришлось повторно платить за выдачу паспорта.

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