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Агрессивная защита: В Оренбурге оштрафована пенсионерка, укусившая пристава

Общество

Пожилая женщина свою вину не признала, указав в суде, что защищала своего сына

Оренбург, 3 мая 2017, 14:01 — REGNUM  В Оренбурге суд приговорил пенсионерку к внушительному штрафу за то, что пожилая женщина набросилась на судебного пристава и укусила его. Инцидент произошел в здании суда, когда пристав находился при исполнении обязанностей по обеспечению общественного порядка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Последовало возбуждение уголовное дело статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В суде пенсионерка не признала свою вину. Она пояснила, что судебные приставы незаконно применили силу в отношении её сына, и она бросилась защищать своего ребенка.

Между тем суд первой инстанции опроверг этот довод и установил её виновность в совершении преступления. С учетом имеющейся непогашенной судимости, возраста подсудимой, состояния её здоровья, положительной характеристики женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей.

Приговор не устроил ни гособвинение, ни сторону защиты. Одни посчитали решение суда мягким, другие — напротив жестким. Оренбургский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы и представление, оставил приговор без изменения.

Стоит отметить, что это не единичный случай, когда приставы страдают от действий агрессивных гражданок. Так, в Пермском крае 31-летняя жительница деревни Петровка в июне 2016 года укусила пристава-исполнителя, который пришел в дом ее матери для производства исполнительских действий.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Прикамью, недовольная визитом судебных приставов женщина-должница учинила с ними ссору. На шум из квартиры вышла дочь должницы, которая стала заступаться за мать и агрессивно вести себя по отношению к судебным приставам. Препятствуя законным действиям, женщина укусила пристава за руку, ударила по голове и расцарапала ухо. Недавно приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Добавим, судебные приставы являются представителями власти и применение в отношении них насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей является преступлением, предусмотренным ст. 318 УК РФ.

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