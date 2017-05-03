В Подмосковье откроется уникальный 3D музей-блиндаж

Волоколамск, Московская область, , 13:51 — REGNUM В Волоколамском районе Московской области на территории мемориального комплекса Героев-панфиловцев. откроется уникальный 3D музей-блиндаж истории Великой Отечественной войны, сообщается на сайте районной администрации.

Это будет первый в своём роде музей-бункер, охватывающий сразу несколько периодов истории Великой Отечественной. Интерактивные 3D технологии вкупе с историческими раритетными артефактами, по задумке его создателей, будут погружать зрителя в атмосферу эпохи.

Каждый посетитель музея благодаря сложным мультимедийным возможностям, сможет виртуально примерить обмундирование бойца Красной армии, самостоятельно собрать вещмешок и даже почувствовать себя в роли командующего.

Новейшие 3D-технологии не только проведут краткий экскурс в историю и расскажут о подвиге героев на фронтах войны, но также наглядно продемонстрируют амуницию, боеприпасы и стрелковое оружие советских воинов во время боя.

Первых посетителей музей-блиндаж примет уже накануне празднования Дня Победы.

Справка ИА REGNUM :

Музей героев-панфиловцев находится в деревне Нелидово Волоколамского района Московской области. Музей был открыт в 1967 году, в день 25-летия освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков в деревне Нелидово. Экспозиции музея посвящены беспримерному подвигу 28 панфиловцев, принявших на себя всю мощь атаки пятидесяти немецких танков.