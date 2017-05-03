В Новосибирской области десятки тысяч человек оказались безработными

Новосибирск, , 14:03 — REGNUM В Новосибирской области уровень безработицы в первом квартале 2017 года составил 6%, уровень занятости населения — 59,5%. Такие данные приводит Новосибирскстат по итогам выборочного обследования рабочей силы среди населения региона в возрасте от 15 лет и старше.

На тот же период численность рабочей силы (экономически активного населения) составила около 1,5 млн человек или 63,2% от общей численности населения области. Из них почти 1,4 млн человек были заняты в экономике, а 86,7 тыс. человек — безработные.

Как отмечает Новосибирскстат, до 2017 года учитывалось население в возрасте от 15 до 72 лет.

В государственных учреждениях службы занятости населения Новосибирской области на конец марта 2017 года было зарегистрировано в качестве безработных 16 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,1% от численности рабочей силы.

В рассматриваемый период уровень безработицы по стране составлял 5,6%, в Сибирском федеральном округе — 7,6%.

Отметим, что численность населения Новосибирской области — почти 2,8 млн человек, из них 79% — городские жители. Средняя заработная плата в регионе составляет 29 868 тыс. рублей.