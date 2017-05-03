Парки Подмосковья к 9 мая подготовили более 900 мероприятий
Посетителей парков ждут концерты артистов, творческих коллективов и ветеранов, кинопоказы
Павловский Посад, Московская область, 3 мая 2017, 13:31 — REGNUM С 6 по 9 мая в парках культуры и отдыха Московской области пройдет более 900 мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
Посетителей парков ждут концерты артистов, творческих коллективов и ветеранов, кинопоказы, интерактивные программы, квесты и многое другое.
Так, в парке Павловского Посада пройдет мастер-класс по изготовлению открыток ветеранам. Одинцовский парк представит выставку архивных фотографий времен Великой Отечественной войны.
Читайте также: Ко Дню Победы ветераны войны в Подмосковье получат матпомощь
Как сообщало ИА REGNUM, количество парков культуры и отдыха в Подмосковье в 2018 году по сравнению с 2013 годом увеличилось в 3,5 раза — сейчас их насчитывается 82.
Напомним, в области продолжается реализация программы «Парки Подмосковья». Около 640 гектаров лесов Московской области превратили в парки в 2016 году — установлены лавочки и беседки, а также проложены тропинки.
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.