Художник заперся голым в прозрачном ящике у музея в Нью-Йорке

Вашингтон, , 13:20 — REGNUM В Нью-Йорке сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который назвался «российским художником» и заперся голым в прозрачном ящике у Метрополитен-музея. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на местные СМИ.

«41-летнего Федора Павлова доставили к музею двое его помощников, которые разместили ящик на красной ковровой дорожке», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции попросили мужчину вылезти из ящика, но «художник» отказался. Тогда стражи порядка силой вытащили его и завернули в белую ткань. Павлову, доставленному в полицейский участок, предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении сотрудникам полиции.

Отмечается, что в Метрополитен-музее проходил благотворительный вечер с участием звезд Голливуда, известных спортсменов и политиков.