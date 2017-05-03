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В Белоруссии могут уравнять обычные и электронные сигареты

Общество

Инициативу поддержал президент страны Александр Лукашенко

Электронная сигарета
TBEC Review
Электронная сигарета

Минск, 3 мая 2017, 13:09 — REGNUM  Приравнять электронные сигареты к обычным могут в Белоруссии, заявила 2 мая начальник управления организации торговли и услуг министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская, сообщает БЕЛТА.

По ее словам, уравнивание электронных и обычных сигарет предусматривается в проекте декрета о государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения, который обсуждался в ходе совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко о совершенствовании правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности.

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В Белоруссии на данный момент использование электронных сигарет не регулируется.

«Мы видим, что электронные системы курения набирают популярность, поэтому было принято решение распространить ограничения и нормы, которые действуют в отношении табачных изделий, и на электронные системы курения», — сказала Брезовская.

Среди новых мер против распространения электронных сигарет начальник управления назвала следующие: запрет на рекламу электронных систем курения и продажу их несовершеннолетним, определение мест, где можно продавать электронные сигареты, запрет на курение (как обычных, так и электронных сигарет) на пляжах, в лифтах и в автомобилях в присутствии детей до 14 лет.

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С 2021 года планируется убрать все надкассовое оборудование по продаже сигарет.

Брезовская добавила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал проект и поручил все предложенные инициативы доработать с учетом общественного мнения.

Напомним, опасность электронных сигарет уже не раз обсуждалась экспертами. Так, профессор Ставропольского медицинского университета Карэн Амлаев отмечал отсутствие доказательств того, что электронные сигареты помогают отказаться от обычного курения. По его мнению, электронные сигареты, наоборот, приобщают к курению тех, кто еще не пробовал обычные сигареты.

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Помимо этого, являются вредными для человека компоненты смеси, из которой формируется пар для вдыхания. В таком паре содержится намного больше тяжелых металлов, чем в обычной сигарете.

В России отсутствует законодательство, которое бы запрещало курение электронных сигарет или приравнивало бы их к обычным сигаретам. Тем не менее, этот вопрос регулярно поднимается на региональном уровне, в том числе и в Московской области. Также с 1 января 2017 года в России ведены акцизы на электронные сигареты.

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