Убитый в Сирии подполковник будет похоронен в Екатеринбурге
Российский военный советник Алексей Бучельников погиб от снайперской пули
Екатеринбург, 3 мая 2017, 13:00 — REGNUM Убитый в Сирии подполковник, российский военный советник Алексей Бучельников будет похоронен в Екатеринбурге. Об этом сообщают местные СМИ.
Как пишет издание «УралПолит.Ру», похороны Бучельникова проходят в Екатеринбурге уже сегодня, 3 мая. Официальных комментариев Минобороны пока не поступало.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Бучельников был убит снайпером. Посмертно он будет представлен к государственной награде.
Напомним, за время военной операции в Сирии погибли 35 военных из России.
Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии убит российский военный советник
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