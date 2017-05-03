Убитый в Сирии подполковник будет похоронен в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM Убитый в Сирии подполковник, российский военный советник Алексей Бучельников будет похоронен в Екатеринбурге. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет издание «УралПолит.Ру», похороны Бучельникова проходят в Екатеринбурге уже сегодня, 3 мая. Официальных комментариев Минобороны пока не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Бучельников был убит снайпером. Посмертно он будет представлен к государственной награде.

Напомним, за время военной операции в Сирии погибли 35 военных из России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии убит российский военный советник