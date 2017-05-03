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Прах солдата, погибшего под Псковом, возвращен на Ставрополье

Общество

Останки бойца Красной армии Петра Сопова захоронены на родине в городе Ессентуки

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На Ставрополье привезены найденные в Псковской области останки бойца
Иллюстрация: Пресс-служба губернатора Ставрополья
На Ставрополье привезены найденные в Псковской области останки бойца

Ставрополь, 3 мая 2017, 12:56 — REGNUM  В Ставропольский край из Псковской области привезены останки бойца, найденного поисковиками на месте боев Западного фронта в селе Соловьи в годы Великой Отечественной войны. Тело бойца захоронено на родине, а личные вещи переданы в местный музей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

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Ессентучанин Петр Сопов призван на фронт в 1941 году, пропал без вести в 1944 году
Иллюстрация: Пресс-служба губернатора Ставрополья
Ессентучанин Петр Сопов призван на фронт в 1941 году, пропал без вести в 1944 году

Ессентучанин Пётр Афанасьевич Сопов был призван на фронт через неделю после начала Великой Отечественной войны 29 июня 1941 года. Дата смерти бойца Красной армии не сохранилась.

Известно, что в 1944 году он перестал слать письма домой и его признали пропавшим без вести.

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В Ессентуки привезли останки найденного в Псковской области Бойца
Иллюстрация: Пресс-служба губернатора Ставрополья
В Ессентуки привезли останки найденного в Псковской области Бойца

Останки бойца Сопова были найдены поисковиками Псковской военно-патриотической организации «След «Пантеры» на месте боёв Западного фронта в селе Соловьи. При нём оказались личные вещи и заполненный смертный медальон, в котором говорилось, что уроженец Краснодарского края, проживает в городе Ессентуки.

Церемонии захоронения бойца предшествовал траурный митинг у мемориала Вечный Огонь. На нем присутствовали родственники красноармейца.

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На траурный митинг в честь возвращения останков прибыли родственники бойца
Иллюстрация: Пресс-служба губернатора Ставрополья
На траурный митинг в честь возвращения останков прибыли родственники бойца

«Солдаты Великой Отечественной шли к Победе через самые тяжелые испытания, отдавая за нее свои жизни. Их подвиг мы всегда будем помнить, никогда не забудем, кем была одержана Победа», — сказал во время митинга глава региона Владимир Владимиров.

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Подвиг солдат навсегда остается в памяти людей, сказал на митинге глава региона
Иллюстрация: Пресс-служба губернатора Ставрополья
Подвиг солдат навсегда остается в памяти людей, сказал на митинге глава региона

Траурная церемония была проведена с соблюдением воинских почестей. В сопровождении почётного караула останки бойца захоронены на Братском кладбище. А его личные вещи переданы в музей города-курорта Ессентуки.

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Останки солдата перенесли на Братское кладбище в сопровождении почетного караула
Иллюстрация: Пресс-служба губернатора Ставрополья
Останки солдата перенесли на Братское кладбище в сопровождении почетного караула

Ранее ИА REGNUM сообщало, что два года назад, в 2015 году, в Ставрополь из Киева были привезены останки четверых ставропольских солдат, павших летом-осенью 1941 года при обороне Киева. Они были найдены в Фастовском районе Киевской области Украины.

У бойцов были найдены смертные медальоны, в которых говорилось, что они из ставропольских сел Арзгирского, Левокумского, Буденновского, Советского районов. Останки были захоронены там, где проживают родственники солдатов.

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