Прах солдата, погибшего под Псковом, возвращен на Ставрополье

Ставрополь, , 12:56 — REGNUM В Ставропольский край из Псковской области привезены останки бойца, найденного поисковиками на месте боев Западного фронта в селе Соловьи в годы Великой Отечественной войны. Тело бойца захоронено на родине, а личные вещи переданы в местный музей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Ессентучанин Пётр Афанасьевич Сопов был призван на фронт через неделю после начала Великой Отечественной войны 29 июня 1941 года. Дата смерти бойца Красной армии не сохранилась.

Известно, что в 1944 году он перестал слать письма домой и его признали пропавшим без вести.

Останки бойца Сопова были найдены поисковиками Псковской военно-патриотической организации «След «Пантеры» на месте боёв Западного фронта в селе Соловьи. При нём оказались личные вещи и заполненный смертный медальон, в котором говорилось, что уроженец Краснодарского края, проживает в городе Ессентуки.

Церемонии захоронения бойца предшествовал траурный митинг у мемориала Вечный Огонь. На нем присутствовали родственники красноармейца.

«Солдаты Великой Отечественной шли к Победе через самые тяжелые испытания, отдавая за нее свои жизни. Их подвиг мы всегда будем помнить, никогда не забудем, кем была одержана Победа», — сказал во время митинга глава региона Владимир Владимиров.

Траурная церемония была проведена с соблюдением воинских почестей. В сопровождении почётного караула останки бойца захоронены на Братском кладбище. А его личные вещи переданы в музей города-курорта Ессентуки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что два года назад, в 2015 году, в Ставрополь из Киева были привезены останки четверых ставропольских солдат, павших летом-осенью 1941 года при обороне Киева. Они были найдены в Фастовском районе Киевской области Украины.

У бойцов были найдены смертные медальоны, в которых говорилось, что они из ставропольских сел Арзгирского, Левокумского, Буденновского, Советского районов. Останки были захоронены там, где проживают родственники солдатов.

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