В Ростовской области увековечили память освободителей Донбасса

Ростов-на-Дону, , 12:53 — REGNUM В Ростовской области открыт памятный дорожный щит. Надпись на нём гласит: «Здесь за свободу Донбасса пали на «Миус-фронте» 800 000 советских солдат и офицеров. 1941−1943». Как сообщили ИА REGNUM в поисковом отряде «Миус-фронт» 3 мая, историческое событие состоялось в селе Куйбышево, на территории которого в годы Великой Отечественной войны прошли одни из самых кровопролитных и ожесточенных боёв.

Подвиг бойцов было решено увековечить в самом сердце легендарного Миус-фронта ещё два года назад. Власти Донского края идею одобрили. Теперь подобные щиты появятся в других муниципалитетах, на территории которых красноармейцы давали отпор армии гитлеровцев.

«Водитель, путешественник или пассажир общественного транспорта, проезжая здесь, должен увидеть поля славы русского оружия, ощутить гордость, проявить интерес к прошлому. Указатель установлен на месте командного пункта 28-й армии, где в августе 1943-го был прорван Миус-фронт. Надпись рассказывает о тех жертвах, которые понес наш народ, освобождая Донбасс и Ростовскую область от фашизма», — отметили поисковики.

Второй щит откроют в преддверии Дня Победы в Дубовском районе. Здесь в военные 40-е находился концентрационный лагерь, где были замучены тысячи солдат и офицеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области проходит поисковая Вахта памяти «Весна Победы-2017». На полях сражений работают группы поисковиков не только из Ростовской области, но и других российских регионов. В этом году общий лагерь отрядов, принимающих активное участие в поисках без вести пропавших героев, стоит недалеко от села Матвеев Курган. Здесь расположена Волкова гора и высота с величественным монументом «Якорь». Полевые работы развернуты в районе уже несуществующих хуторов Зевин и Круглик. Здесь сражались с врагом 88-й и 91-й гвардейские стрелковые полки.

«В ходе работы на местах сражений поисковики рассчитывают найти братские могилы и отдельные захоронения защитников Ростова и Миусских рубежей, павших в феврале 1943 года. Работы выйдут на свою финишную прямую уже на этой неделе», — сообщили ранее в объединении «Миус-фронт».

Напомним, 6 мая на Самбекском мемориале состоится торжественное захоронение найденных на полях сражений солдат. В преддверии 9 мая на Дону будет заложена Аллея героев. Братская могила появится на территории будущего музея на Самбекских высотах.

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