В отделе полиции Волгограда перепутали отпечатки пальцев для загранпаспорта

Волгоград, , 12:49 — REGNUM В Волгограде местной жительнице выдали заграничный паспорт нового образца, но с чужими отпечатками пальцев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, куда обратилась женщина с соответствующим заявлением, поменять документ в отделе полиции согласились, но заявительнице пришлось повторно платить за выдачу паспорта.

Этот факт послужил основанием для проведения проверки соблюдения законодательства отделом по вопросам миграции отделения полиции № 1 УМВД России по Волгограду.

Как выяснилось, с заявлением о выдаче заграничного паспорта нового образца женщина обратилась в отдел полиции в октябре 2016 года. Ее сфотографировали и отсканировали отпечатки пальцев. Однако при выдаче процедуру биометрической верификации личности владельца паспорта заявительница не прошла. Ее дактилоскопические данные не соответствовали тем сохраненным в микросхеме паспорта.

Поменять «бракованный» паспорт сотрудники отдела согласились, но только после повторной уплаты заявительницей государственной пошлины. Между тем, вины женщины в этом не было, паспорт был изготовлен с техническим браком.

В адрес руководителя городского отделения полиции было внесено представление. В итоге права женщины восстановили. Новый паспорт она получит без повторной уплаты государственной пошлины.

Как сообщало ИА REGNUM, загранпаспорта нового образца начали выдавать в России с марта 2010 года. В отличие от обычных паспортов, биометрические выдаются сроком на 10 лет. Также в новом документе больше страниц — 46 вместо 38 — и электронный микрочип с метрическими данными владельца. В 2017 году за выдачу биометрического паспорта гражданам России придется заплатить госпошлину в размере 3,5 тыс. рублей.