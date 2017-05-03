Тамбовчане организовали в Македонии шествие «Бессмертного полка»

Тамбов, , 12:32 — REGNUM По инициативе президента России Владимира Путина акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет и в зарубежных странах. Тамбовская область принимает в ней «самое активное участие», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Тамбовские делегации помогают организовать шествие «Бессмертного полка» в десятке зарубежных городов.

Первая такая акция прошла 2 мая в городе Битола Республики Македония. Ее организаторами выступили университеты-партнеры: Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина и Международный славянский университет «Гаврило Романович Державин» (Македония).

Перед началом акции «Бессмертный полк» в центре города рядом со зданием Почетного консульства России в Битоле прошел импровизированный концерт, на котором тамбовские студенты исполнили военные песни. Посольство России в Македонии организовало выставку фотографий времен Великой Отечественной войны.

В шествии приняли участие первый секретарь посольства РФ в Македонии Александр Алексеев, представители городской администрации Битолы, студенты и преподаватели университетов-партнеров. Колонна прошла от здания консульства России до памятника Воинам-освободителям. Участники шествия несли в руках фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, флаги России и Тамбовской области.

«Жители Битолы с интересом участвовали в торжественных мероприятиях, а тамбовчане дарили им на память георгиевские ленточки. Еще одно шествие в Македонии, но уже в городе Свети-Николе, запланировано на 3 мая», — говорят в областном управлении пресс-службы и информации.

Вскоре тамбовские делегации проведут шествие во французских городах Страсбург и Мец, в трех городах Болгарии (Добрич, Каварна и Пловдив), в Люксембурге. Будет организована акция и в Германии: в городе Вайден и на территории Нижней Саксонии, в Витцендорфе. Мероприятия в рамках акции «Бессмертный полк» за рубежом будут проходить до 12 мая. В них примут участие около ста тамбовчан: делегации из городов и районов области.