Жительница Китая заперла пожилую мать и младенца в машине на палящем солнце

Пекин, , 12:26 — REGNUM Жители КНР активно обсуждают инцидент, произошедший на одной из дорог в провинции Цзянси, в ходе которого жительница Наньчана оставила свою пожилую мать и годовалого ребенка в закрытой машине на палящем солнце. По счастливой случайности в результате инцидента никто не пострадал.

«Пленников» освободил сотрудник дорожной полиции, который обратил внимание на припаркованный автомобиль, пожилая пассажирка которого подавала знаки с просьбой о помощи.

Как оказалось, владелица автомобиля в порыве ссоры со своей матерью остановила автомобиль, закрыла его с пассажирами внутри и отправилась в неизвестном направлении, пишет «Сина синьвэнь».

Сотрудник полиции, не сумев связаться с владелицей автомобиля, разбил стекло и вызволил пожилую женщину и годовалого ребенка. Температура в салоне в этот момент достигала 50−60 градусов.

Виновница инцидента вызвана в полицию для дачи показаний. Тысячи китайских интернет-пользователей обрушились с критикой на женщину, оставившую мать и ребенка в раскаленной машине. Сама женщина, чье имя не раскрывается, пока не прокомментировала свой поступок.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы провинции Хэбэй сообщили о массовой аварии на одной из скоростных трасс, проходящей через уезд Вэйсянь городского округа Синтай. В результате столкновения трех грузовиков и шести легковых автомобилей погибли 10 человек.

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