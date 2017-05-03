«Ночных волков» не пустили в Грузию

Тбилиси, , 12:26 — REGNUM Российских байкеров из клуба «Ночные волки» не пустили в Грузию. Эту информацию российских СМИ подтверждает и МВД Грузии. Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили ограничился лишь кратким комментарием и успокоил грузинских журналистов: «Не бойтесь, они не приедут».

Более детальную информацию предоставил журналистам заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили. Он пояснил, что байкерам отказали во въезде в Грузию на основании статьи 11 закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».

По его словам, байкеры не удовлетворили требованиям этой статьи и не смогли четко объяснить цели своего приезда в Грузию и назвать направления, по которым они собирались передвигаться.

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«Пограничники обязаны опрашивать личность, цель путешествия и другую информацию и в соответствии с ответами на эти вопросы принимать решение», — заявил Хуцишвили.

Статья 11-я закона разъясняет основания для отказа в выдаче визы Грузии или въезде в Грузию.