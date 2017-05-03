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В Пскове создадут Городской народный парк

Общество

Территория для благоустройства ещё не выбрана

Псков, 3 мая 2017, 12:16 — REGNUM  В Пскове началось создание Городского народного парка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, соответствующее постановление подписал глава Пскова Иван Цецерский.

Проект будет реализован поэтапно: с сегодняшнего дня, 3 мая, по 31 мая 2017 года будет выбрана территория для благоустройства, затем — до 30 марта 2019 года — запланированы приём предложений от города и подготовка проекта. Сам парк разобьют в 2019 году — по плану, с 1 апреля по 30 июня 2019 года.

Для реализации проекта в Пскове до 20 мая сформируют организационный комитет. К этому времени городские власти должны найти земельный участок под будущий народный парк.

Отмечается, что работы по благоустройству парка будут производиться за счёт внебюджетных источников — на спонсорские средства и на добровольные пожертвования. Сбор средств пройдёт с 1 июня 2017 года до 30 марта 2019 года.

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Городское благоустройство
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