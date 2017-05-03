Ярославские депутаты отклонили городской гимн

Ярославль, , 11:57 — REGNUM Депутатам муниципалитета Ярославля не хватило 1 голоса, чтобы признать песню «Город-Князь» официальным гимном города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перед этим они решили наградить авторов потенциального гимна — композитора Александру Пахмутову и поэта Николая Добронравова знаком «За заслуги перед городом Ярославлем». Однако сам гимн вызвал вопросы.

«Многим ярославцам не нравится эта песня», — сказал депутат Антон Голицын.

«Кто-то из депутатов может вспомнить первую строчку? Поднимите руки», — сказал депутат Анатолий Каширин.

Руки подняли два-три человека. Мэр Владимир Слепцов предложил отложить вопрос до следующего заседания, однако депутаты решили все же вынести вопрос на голосование.

В итоге за гимн проголосовали 19 депутатов, при необходимых 20. Песня Пахмутовой и Добронравова не принята в качестве гимна Ярославля. Вероятно, к этому вопросу вернуться на следующем заседании.