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Ярославские депутаты отклонили городской гимн

Общество

Они не смогли вспомнить его первую строчку

Флаг Ярославля
Иллюстрация: Vseflagi.ru
Флаг Ярославля

Ярославль, 3 мая 2017, 11:57 — REGNUM  Депутатам муниципалитета Ярославля не хватило 1 голоса, чтобы признать песню «Город-Князь» официальным гимном города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перед этим они решили наградить авторов потенциального гимна — композитора Александру Пахмутову и поэта Николая Добронравова знаком «За заслуги перед городом Ярославлем». Однако сам гимн вызвал вопросы.

«Многим ярославцам не нравится эта песня», — сказал депутат Антон Голицын.

«Кто-то из депутатов может вспомнить первую строчку? Поднимите руки», — сказал депутат Анатолий Каширин.

Руки подняли два-три человека. Мэр Владимир Слепцов предложил отложить вопрос до следующего заседания, однако депутаты решили все же вынести вопрос на голосование.

В итоге за гимн проголосовали 19 депутатов, при необходимых 20. Песня Пахмутовой и Добронравова не принята в качестве гимна Ярославля. Вероятно, к этому вопросу вернуться на следующем заседании.

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