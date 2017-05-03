Институт кино и телевидения в Петербурге избавился от запрета на прием
Вуз сумел устранить выявленные недостатки в установленные сроки
Санкт-Петербург, 3 мая 2017, 11:53 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отменила введенный ранее запрет на прием абитуриентов в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Запрет приема отменен распоряжением Рособрнадзора № 923−07 от 26 апреля.
Таким образом, петербургский вуз возобновляет прием новых студентов, приостановленный в конце марта из-за предписания надзорного ведомства.
Как сообщалось, решение о запрете было ранее принято по итогам проведенных Рособрнадзором проверок. В ректорате Института кино и телевидения заявляли, что замечания касались оформления научных работников института на работу, оформления договоров, заключенных со студентами, и содержания сайта института.
Назвав выявленные Рособрнадзором недостатки «техническими», в институте тогда пообещали в положенные сроки устранить проблемы, вызвавшие претензии надзорного ведомства.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» учреждено Министерством культуры РФ. Вуз готовит кадры для кинематографии, телевидения и смежных отраслей.
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