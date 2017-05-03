Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля

Москва, , 11:45 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля 2017 года рассмотрение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая. До окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу, принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно, отмечает Володин.

«Правительство Москвы уже определило предварительный перечень из 4566 домов, которые включены в голосование для участия в программе реновации жилищного фонда. Но окончательное решение в этом вопросе — за жителями этих домов. В этой связи, было бы правильно учесть итоги голосования и мнение москвичей при принятии федерального закона во втором чтении», — сказал он.

Читайте также: Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, запланированных под снос

Московские власти планируют провести опрос жителей пятиэтажек, вошедших в предварительный список, в период с 15 мая по 15 июня 2017 года. В связи с этим спикер Госдумы предложил депутатам от Москвы в указанный период провести встречи с жителями домов, чтобы лучше понять, что волнует людей, какие опасения у них есть.

Читайте также: Госдума приняла в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек

По итогам голосования москвичей Володин предложил провести парламентские слушания по теме реновации жилого фонда в Москве — они могут состояться в конце июня. По его словам, столь масштабный и социально-значимый законопроект перед внесением основных поправок требует самого широкого общественного и экспертного обсуждения.

«Соответственно, рассматривать законопроект о реновации во втором чтении можно будет только после завершения всех этих процедур — ориентировочно в начале июля. Время до этого необходимо использовать для детальной проработки и экспертного обсуждения поправок ко второму чтению», — заключил Володин.

Госдума не будет принимать закон о сносе пятиэтажек, пока не будут выработаны нормы и правила, в полной мере защищающие права жителей домов, подпадающих под реновацию, заверил Володин.

Читайте также: Путин отказался подписать закон о реновации, если он нарушит права граждан

Вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Совета Думы 16 мая, отметил источник в аппарате Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: ГД закрепит в законе о реновации защиту прав жителей «пятиэтажек» — Володин