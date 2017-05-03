Среда, 3 Мая 2017 года
13:07:11 МСК

Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля

Общество

В Госдуме считают правильным учесть итоги поадресного опроса москвичей

Пятиэтажный дом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пятиэтажный дом

Москва, 3 мая 2017, 11:45 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля 2017 года рассмотрение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая. До окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу, принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно, отмечает Володин.

«Правительство Москвы уже определило предварительный перечень из 4566 домов, которые включены в голосование для участия в программе реновации жилищного фонда. Но окончательное решение в этом вопросе — за жителями этих домов. В этой связи, было бы правильно учесть итоги голосования и мнение москвичей при принятии федерального закона во втором чтении», — сказал он.

Читайте также: Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, запланированных под снос

Московские власти планируют провести опрос жителей пятиэтажек, вошедших в предварительный список, в период с 15 мая по 15 июня 2017 года. В связи с этим спикер Госдумы предложил депутатам от Москвы в указанный период провести встречи с жителями домов, чтобы лучше понять, что волнует людей, какие опасения у них есть.

Читайте также: Госдума приняла в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек

По итогам голосования москвичей Володин предложил провести парламентские слушания по теме реновации жилого фонда в Москве — они могут состояться в конце июня. По его словам, столь масштабный и социально-значимый законопроект перед внесением основных поправок требует самого широкого общественного и экспертного обсуждения.

«Соответственно, рассматривать законопроект о реновации во втором чтении можно будет только после завершения всех этих процедур — ориентировочно в начале июля. Время до этого необходимо использовать для детальной проработки и экспертного обсуждения поправок ко второму чтению», — заключил Володин.

Госдума не будет принимать закон о сносе пятиэтажек, пока не будут выработаны нормы и правила, в полной мере защищающие права жителей домов, подпадающих под реновацию, заверил Володин.

Читайте также: Путин отказался подписать закон о реновации, если он нарушит права граждан

Вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Совета Думы 16 мая, отметил источник в аппарате Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: ГД закрепит в законе о реновации защиту прав жителей «пятиэтажек» — Володин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расселение и снос пятиэтажек в Москве
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
В столице угрожают распустить действующее правительство
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Иран выступил за право народа
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
В борьбе против угольных портов СВП Ванино утонул в мусорных свалках
ВаниноХабаровский крайРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
03.05.17
Китай в борьбе за моря и океаны
ДаляньКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Памятный способ, или Как Калининград пытаются сделать немецким
КалининградРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное