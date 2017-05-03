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Леса и горы Чечни становятся обитаемыми: Кадыров выпустил на волю 50 оленей

Общество

В республике восстанавливается популяция оленей, медведей, яков, косуль и других животных

Олень
LubosHouska
Олень

Грозный, 3 мая 2017, 11:42 — REGNUM  В Итум-Калинском районе Чечни отпущены на волю олени, выращенные в природном заповеднике. Мероприятие проходило с участием главы республики Рамзана Кадырова. Он отметил, что условия, в которые попали животные, «просто прекрасные — горы, лес, реки, родники, обилие корма».

Всего стали вольными жителями 50 оленей. По словам Кадырова, осенью 2016 года более 400 их собратьев были выпущены в Итум-Калинском, Веденском и Ножай-Юртовском районах. Как отметил глава Чечни, в регионе делается все для восстановления природного баланса, нарушенного во время двух военных кампаний. В настоящее время в горных районах республики, кроме оленей, водятся медведи, яки, косули, туры.

«Наши леса и горы практически опустели. Часть зверей, животных и птиц погибла, а какое-то количество перешло на сопредельные территории. Для начала мы создали природные заповедники, в которых занялись разведением оленей, косуль и других. Большие территории и отсутствие контакта с человеком позволили сохранить способность выживания в естественной среде», — написал чеченский лидер на своей странице в Instagram.

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Как сообщало ИА REGNUM, популяция благородных кавказских оленей в начале 2000-х оказалась под угрозой исчезновения. В 1962 году в Чечено-Ингушскую АССР было завезено 12 голов оленей этой ценной породы. Ко времени начала первой чеченской войны их популяция в республике составляла 580 особей, но в результате военных действий она сократилась до 120. По словам специалистов управления охотохозяйства ЧР, тенденция к снижению численности оленей продолжала сохраняться.

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