Среда, 3 Мая 2017 года
11:36:14 МСК

Под Санкт-Петербургом из-за неисправности контактной сети задержаны поезда

Общество

«Специалисты ОЖД предпринимают необходимые меры по устранению неисправности»

Санкт-Петербург, 3 мая 2017, 11:20 — REGNUM  Движение электричек и поездов дальнего следования нарушено из-за технической неисправности контактной сети под Санкт-Петербургом. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД («Российские железные дороги»).

«3 мая в связи с технической неисправностью контактной сети на перегоне Любань — Торфяное Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживается ряд поездов пригородного и дальнего сообщения», — говорится в сообщении.

В частности, поезда из Москвы задерживаются уже более чем на два часа.

«Специалисты ОЖД предпринимают необходимые меры по устранению неисправности и минимизации времени задержек поездов», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные аварии
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Иран выступил за право народа
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
«Денег нет, ставьте буржуйки»: в Якутии компаниям ЖКХ не дают госсубсидии
ЯкутскРоссия Проблемы ЖКХ Экономика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
Тимошенко против МВФ. Новая политическая битва
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Китай в борьбе за моря и океаны
ДаляньКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Памятный способ, или Как Калининград пытаются сделать немецким
КалининградРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Медведев принял решение о повышении МРОТ под серьёзным давлением?
ВладивостокРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
ещё главное