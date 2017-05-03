Под Санкт-Петербургом из-за неисправности контактной сети задержаны поезда
«Специалисты ОЖД предпринимают необходимые меры по устранению неисправности»
Санкт-Петербург, 3 мая 2017, 11:20 — REGNUM Движение электричек и поездов дальнего следования нарушено из-за технической неисправности контактной сети под Санкт-Петербургом. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД («Российские железные дороги»).
«3 мая в связи с технической неисправностью контактной сети на перегоне Любань — Торфяное Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживается ряд поездов пригородного и дальнего сообщения», — говорится в сообщении.
В частности, поезда из Москвы задерживаются уже более чем на два часа.
«Специалисты ОЖД предпринимают необходимые меры по устранению неисправности и минимизации времени задержек поездов», — говорится в сообщении.
Другие подробности пока неизвестны.
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