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«Бессмертный полк» в Чебоксарах меняет формат

Общество

Шествие пройдёт по центру города

Чебоксары, 2016 год. «Бессмертный полк» в Чебоксарах
Иллюстрация: ИА REGNUM
Чебоксары, 2016 год. «Бессмертный полк» в Чебоксарах

Чебоксары, 3 мая 2017, 11:18 — REGNUM  В этом году в столице Чувашии акция «Бессмертный полк» пройдёт по центру города и завершится на Красной площади. Перед началом шествия состоится концерт, а по ходу движения колонны организуют интерактивные площадки, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Акция «Бессмертный полк» пройдёт в столице республики в пятый раз. В День Победы, 9 мая, родственники фронтовиков-победителей, погибших на полях сражений или ушедших из жизни в мирное время, выстроятся в специальную колонну — «Бессмертный полк» и пронесут транспарант с фотографией своего солдата. В этом году изменится место старта и сбора участников акции: «Бессмертный полк» пройдёт не только по Красной площади, которая в прошлом году едва вместила всех желающих. На этот раз это будет полноценное шествие, практически сравнимое по размаху с первомайским. Шествие начнётся со сквера Национальной библиотеки Чувашии и пройдёт по центру столицы (пр. Ленина — ул. К. Маркса — ул. К. Воробьевых — Президентский бульвар — Красная площадь).

Организаторы отмечают, что в библиотечном сквере будет установлен экран, звуковая аппаратура, состоится патриотический концерт. По маршруту движения колонны, на Доме торговли и площади Республики, будут организованы интерактивные площадки, на которых также будут звучать военные песни. Дополнительно на ключевых площадках будут установлены биотуалеты, запланирована выездная торговля. Также в этом году маленьким участникам акции будут раздаваться флажки с эмблемой «Бессмертного полка».

В мэрии напоминают, что в акции могут участвовать все желающие жители города. Для этого необходимо изготовить штендер, фотографию солдата и прийти на построение в День Победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году почтить память героев-фронтовиков в рамках 71-й годовщины Победы в столице Чувашии собрались около 20 тысяч чебоксарцев, что вдвое больше, чем было в 2015 году. При этом среди участников стало больше детей, которые шествовали не по-детски серьёзно и гордо держали фотопортреты дедов и прадедов, другие просто восседали на плечах у родителей, чтобы транспарант поднять выше всех и ближе к небу.

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«Бессмертный полк»
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