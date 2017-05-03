Угроза террора: в Екатеринбурге отменили традиционное шествие студентов

Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM В Екатеринбурге отменено традиционное шествие студентов-радистов к памятнику изобретателю радио Александру Попову. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского федерального университета.

7 мая, в День радио, студенты радиофака традиционно помоют памятник Попову. Также в программе встреча ветеранов, студенческий концерт, митинг у памятника. Но шествие студентов, традиция которого существовала более 20 лет, в этт раз не состоится.

«Мы не сможем выполнить ужесточившееся (по вполне понятным причинам) требования к обеспечению безопасности массовых мероприятий», — заявил руководитель пресс-службы вуза Дмитрий Бенеманский корреспонденту ИА REGNUM.

В частности, теперь улицы, по которым пройдёт шествие, необходимо перекрывать автобусами. А это дорого и не по карману вузу.

Традиция шествия зародилась в середине 1990-х годов. 7 мая 1998 года, меньше чем через месяц после разгона в Екатеринбурге митинга студентов, оно оказалось под угрозой — власти не хотели разрешать его и давать молодым людям очередную возможность выразить своё недовольство планируемой правительством Сергея Кириенко реформой образования. Тогджа положение спас являвшийся на тот момент ректором Уральского государственного технического университета — УПИ Станислав Набойченко. Он возглавил колонну студентов. Тогда шествие прошло без нештатных ситуаций.

Изобретатель радио Александр Попов родился в 1859 году на территории Пермской губернии. Два года (с 1871 по 1873) учился в Екатеринбурге. Возле Главпочтамта ему установлен памятник.