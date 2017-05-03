Память сожжённых деревень Псковской области почтили автопробегом

Себеж, Псковская область, , 10:43 — REGNUM В Себежском районе Псковской области состоялся автопробег памяти сожжённых деревень — на территории района за годы Великой Отечественной войны от оккупантов пострадали тысячи ни в чём неповинных людей, были уничтожены около 300 деревень, из которых более ста после войны так не возродились. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», автопробег прошёл в рамках партийного проекта «Историческая память».

Он стартовал с населённого пункта Красный посёлок, где в марте 1943 года в доме местного жителя Михаила Крюкова были заживо сожжены 70 мирных жителей. В июле 2013 года на этом месте был восстановлен памятный знак.

В деревне Борисенки памятный знак был установлен в 2016 году — в память о безвинно погибших жителях 42 деревень. На памятной доске нанесены имена взрослых и детей, сожжённых фашистами в деревнях Церковка, Кузьмино, Поповка и других.

Также участники пробега посетили деревни Черново, а также Томсино-2, которые также были уничтожены в годы войны.

Напомним, всего в Псковской области в годы Великой Отечественной войны были стёрты с лица земли 4 тысячи деревень, из которых около 300 — деревни Себежского района.

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