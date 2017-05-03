Среда, 3 Мая 2017 года
11:34:36 МСК

Память сожжённых деревень Псковской области почтили автопробегом

Общество

Автопробег прошёл в Себежском районе, где в годы Великой Отечественной войны фашисты сожгли около 300 деревень, из которых более ста после войны так и не возродились

Себеж, Псковская область, 3 мая 2017, 10:43 — REGNUM  В Себежском районе Псковской области состоялся автопробег памяти сожжённых деревень — на территории района за годы Великой Отечественной войны от оккупантов пострадали тысячи ни в чём неповинных людей, были уничтожены около 300 деревень, из которых более ста после войны так не возродились. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», автопробег прошёл в рамках партийного проекта «Историческая память».

Он стартовал с населённого пункта Красный посёлок, где в марте 1943 года в доме местного жителя Михаила Крюкова были заживо сожжены 70 мирных жителей. В июле 2013 года на этом месте был восстановлен памятный знак.

В деревне Борисенки памятный знак был установлен в 2016 году — в память о безвинно погибших жителях 42 деревень. На памятной доске нанесены имена взрослых и детей, сожжённых фашистами в деревнях Церковка, Кузьмино, Поповка и других.

Также участники пробега посетили деревни Черново, а также Томсино-2, которые также были уничтожены в годы войны.

Напомним, всего в Псковской области в годы Великой Отечественной войны были стёрты с лица земли 4 тысячи деревень, из которых около 300 — деревни Себежского района.

Читайте ранее в этом сюжете: Памятный знак сожжённым деревням открыли в Псковской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Иран выступил за право народа
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
В борьбе против угольных портов СВП Ванино утонул в мусорных свалках
ВаниноХабаровский крайРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
03.05.17
Китай в борьбе за моря и океаны
ДаляньКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Памятный способ, или Как Калининград пытаются сделать немецким
КалининградРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Медведев принял решение о повышении МРОТ под серьёзным давлением?
ВладивостокРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
«Почему в главной фашистской конторе такой беспорядок»?
БерлинГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное