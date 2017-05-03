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Дорога для объезда оползневого участка трассы в Севастополе разрушается

Общество

К середине апреля на участке дороги был уложен выравнивающий и верхний слой дорожного полотна, расширена проезжая часть

Плохие дороги
Paweł Kuźniar
Плохие дороги

Севастополь, 3 мая 2017, 10:44 — REGNUM  Предназначенная для объезда севастопольского оползня дорога быстро приходит в негодность из-за выросшего потока машин. Об этом на своей странице в Facebook написал крымский общественник Александр Талипов.

«К этой дороге очень много вопросов, верхний слой уже со следами коррозии (эрозии — прим. ИА REGNUM ), а обочины просто аварийные и неровные», — написал Талипов.

По его словам, дорога начинает разрушаться при том, что на ней «ещё нет пиковых нагрузок».

В свою очередь, руководитель рабочей группы ОНФ «За качество дорог Севастополя» Геннадий Сидоров добавил, что повреждения на севастопольских дорогах наблюдаются не только на новой объездной, но и в центре города — в частности, на ул. Ленина.

Напомним, что движение автотранспорта в объезд аварийного участка трассы Севастополь — Бахчисарай — Симферополь через село Поворотное было открыто в середине апреля. К тому моменту на трассе был проведен ремонт — на участке дороги был уложен выравнивающий и верхний слой дорожного полотна, расширена проезжая часть.

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Оползень полностью разрушивший 300 метров трассы Севастополь — Симферополь привел к тому, что власти признали происшествие чрезвычайной ситуацией природного характера и выделили из Резервного фонда 70 млн рублей на ремонт дороги.

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В настоящее время в правительстве Севастополя рассматривают варианты строительства временной дороги на разрушенном оползнем участке трассы Севастополь-Симферополь.

По словам директора городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова, строительство временной дороги позволит открыть дорогу летом 2017 года, но затем ее придется дорабатывать.

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